Lutte contre la corruption : La CAP remet prochainement son dossier

Inscrit comme une des priorités du Gouvernement, le passage à une économie diversifiée et productive s’impose plus que jamais. Une première tranche des moyens financiers débloqués, en 2017, par les pouvoirs publics avoisine les 20 milliards de dollars.

Est-ce suffisant ? S’exprimant sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale, le président de la Confédération algérienne du patronat estime que ces moyens contribueront à coup sûr à la relance économique, précisant que l'Algérie possède toutes les conditions pour dépasser la situation de crise à laquelle elle est confrontée présentement. Joint par nos soins pour un complément d’informations, Boualem Marrakech, explique que par atouts, sont désignés des secteurs importants mais non exploités, comme le tourisme, l’agriculture et le solaire. Sur ce dernier, il évoque un gaspillage excessif en énergie, dont le coût serait «inestimable», notamment, dit-il, dans les secteurs de l’habitat et l’industrie.

Une situation qui mène le patron de la CAP à qualifier d’inexorable la rationalisation de la dépense énergétique.

Dans son intervention, M. Marrakech souligne que l’urgence, aujourd’hui, consiste à appuyer la «stratégie d’urgence» activée par le gouvernement pour assainir la situation dans laquelle végète l’économie. Saluant la décision des autorités de développer l'idée d'un financement non conventionnel, il explique que cette démarche permet au pays de compter sur ses propres capacités. Ce dispositif est mis en œuvre pour accompagner la réalisation d’un programme de réformes structurelles économiques et budgétaires devant aboutir, au plus tard, au rétablissement des équilibres de la trésorerie de l’État et de celui de la balance des paiements. Par ailleurs, M. Marrakach rebondit sur les propositions que son organisation est à même d’avancer pour appuyer cette relance économique. Dans un autre chapitre, il annonce que la CAP remettra un dossier à la commission nationale de lutte contre la corruption, un fléau dont il considère qu’il faudrait entreprendre des actions prioritaires pour le bannir.

Fouad I.