Contrefaçon : itinéraires complexes

Les échanges de biens et produits contrefaits représentent près de 2,5 % du commerce mondial, selon les statistiques émanant de plusieurs institutions et organismes internationaux. Un trafic à dimension internationale qui n’épargne actuellement aucun secteur, y compris celui du médicament, un rapport récent de l’Organisation mondiale des douanes confirmant cette tendance.

Phénomène complexe et déroutant, la contrefaçon a fini par tisser des ramifications dans plusieurs pays devenus des plaques tournantes de ces activités illicites. En fait, les contrefacteurs se déploient à travers des itinéraires étudiés pour fausser les pistes et faire transiter leurs produits grâce à l’apport de complicités à divers niveaux.

Dans cette optique, les quatrièmes journées internationales sur les «marques et contrefaçon», prévues les 28 et 29 mars à l’hôtel El-Aurassi, à Alger, organisées par ‘‘RH International communication’’ avec la participation des départements de l’Industrie et des Mines, des Finances et du Commerce, sont censées insister, une fois de plus, sur l’impératif d’une action concertée et cohérente pour lutter efficacement contre cette pratique dont l’étendue est préoccupante. Selon différentes sources, le commerce de la contrefaçon génère près de 500 milliards de dollars dans la seule région de l’OCDE, sachant qu’au niveau international, le chiffre d’affaires généré par cette industrie du faux est évalué à 17 900 milliards de dollars. En Algérie, le pays n’étant pas une exception, le nombre des saisies de produits contrefaits, chaque année, par les services des Douanes, soit près d’un million d’articles, renseigne sur l’ampleur de ce fléau, sachant que l’essentiel de ces produits proviennent de Chine, soit plus de 92%. Les articles de sport viennent en tête, suivis de la pièce détachée, la quincaillerie, les lunettes et montres, l’électronique, les cosmétiques et, en dernier lieu, les articles scolaires. Des produits à risques sur la santé des consommateurs et portent préjudice à l’économie du pays, au plan de la concurrence. La contrefaçon n’est pas seulement le fait de l’importation, car elle a aussi une empreinte locale, d’où sa gravité et les dangers supplémentaires. Pâtes alimentaires, margarine, miel, tabacs, détergents, produits cosmétiques, shampoings et parfums passent par les coulisses des contrefacteurs. Lors d’un séminaire organisé en juillet dernier sur la thématique, les services de la DGSN ont alerté sur les dangers de ces produits sur la santé des citoyens, tout en sensibilisant sur la nécessité d’accroître les efforts pour combattre ce phénomène. Dans le même ordre d’idées, il a été déploré le fait que seules 25.000 marques soient enregistrées et protégées par l’Institut national de la propriété industrielle (INAPI), au regard du nombre d’entreprises existantes sur le marché, d’où la nécessité d’agir pour inciter les opérateurs économiques à recourir à cette institution pour se prémunir des risques de la contrefaçon.



D. Akila