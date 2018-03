Développement local : promouvoir l’investissement

«Parmi les nouvelles missions dévolues aux walis de la République, celle de contribuer à la promotion de l’équilibre territorial en recourant, notamment à la promotion de l’investissement local», a indiqué M. Madjid Saâda, DG de l’aménagement et de l’attractivité du territoire auprès du ministère de l’Intérieur lors de son intervention sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale. «Attirer davantage les investisseurs pour le renforcement du développement local constitue une condition indispensable pour assurer un équilibre territorial» a-t-il plaidé.

Selon lui, cette mission doit être assurée par les walis qui sont tenus de trouver des solutions susceptibles de mettre fin au phénomène de littoralisation des activités économiques. «Les walis et élus locaux sont appelés à travailler en harmonie pour rendre leur territoire attractif à l’investissement» a-t-il expliqué, précisant que plusieurs localités à travers le pays connaissent une nouvelle dynamique aux économique grâce aux infrastructures de base réalisés par les pouvoirs publics.

Il citera, à titre illustratif, le pôle électronique Bordj Bou Arreridj-Sétif, celui de l’industrie à l’ouest du pays et agricole dans les wilayas d’El Oued et Biskra. Le responsable mettra l’accent par ailleurs, sur le renforcement de l'attractivité territoriale, plus particulièrement dans les Hauts-Plateaux et le Grand Sud qui représentent 87% de la superficie de l’Algérie, en vue d’apporter une dynamique économique dans ces régions. Il a, dans ce contexte, révélé que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire est en phase d’évaluation de l’ancien schéma national d’aménagement du territoire (Snat) 2010-2015. «Ceci dans l’objectif de dresser un bilan objectif où seront évoqués les aspects positifs mais aussi les manquements auxquels il faudra remédier en apportant les corrections nécessaires», a-t-il indiqué, mettant l’accent sur les efforts déployés en vue d’assurer un développement durable à travers les quatre coins du pays. A rappeler que la question de l’attractivité et le développement économique du territoire a été parmi les thèmes inscrits à l’ordre du jour de la rencontre entre les walis d'Algérie et leurs homologues préfets français, tenue jeudi dernier à Alger.



Stratégie nationale pour faire face aux nouvelles mutations



Pour M. Saada, cette rencontre a été une occasion pour enrichir et consolider les échanges d'intérêt commun. «Plusieurs décisions ont été prises en matière d’attractivité des territoires, leur modernisation et la diversification de leur économie, dans le cadre d’une stratégie nationale qui fait face aux nouvelles mutations» a-t-il déclaré. Il explique que la stratégie en question s’appuie, notamment sur le développement de l’innovation et de la recherche, la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et la communication, ainsi que le renforcement des capacités des différents acteurs de ce développement.

Elle repose également sur l’émergence des pôles d’attractivité, la création des zones industrielles et des villes nouvelles, la mise à niveau et la modernisation des grandes villes, ainsi que l’accompagnement des territoires les mieux outillés et les plus attractifs pour les rapprocher des standards internationaux.

Parmi les actions menées dans le cadre de cette stratégie, M. Saada a notamment cité le schéma directeur d’aménagement du corridor de l’autoroute Est-Ouest, les schémas directeurs d’aménagement des aires métropolitaines à Alger, Oran, Constantine et Annaba, les plans d’aménagement du territoires des wilayas, ainsi que les schémas directeurs d’aménagement du littoral. S’agissant des objectifs de cette stratégie, le responsable a affirmé qu’elle vise l’identification des sites clés et les technologies prioritaires, booster le développement local, l’émergence d’activités à fortes valeur ajoutée tirées par la recherche et l’innovation, ainsi que le renforcement des capacités des espaces à s’inscrire dans la dynamique d’une économie mondiale en mutation.

Kamelia Hadjib