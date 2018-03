M. Hassen Marmouri à Adrar : « La promotion de la destination saharienne, une nécessité »

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Hassen Marmouri, a insisté, hier, à Adrar sur la nécessité de développer l’activité touristique saharienne. S’exprimant, en marge de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar, il a souligné que son département ministériel œuvrera à la promotion de l'ensemble des régions du Sud et en particulier Adrar. Il a rassuré, à cet effet, de mettre en place tous les moyens nécessaires pour booster cette activité, affirmant qu'il était prêt à accompagner et à soutenir les jeunes désireux de travailler dans les différentes activités touristiques, surtout dans le domaine de l'artisanat". Le ministre a entamé sa visite par l’inauguration de la première agence de voyages dans cette région frontalière. Il a indiqué que "cette réalisation est un signe fort de la grande volonté des pouvoirs publics de développer le tourisme saharien". Il a ensuite donné le coup d’envoi d’un important projet de village touristique, premier en son genre dans cette région. Une réalisation qualifiée d’exceptionnelle car elle répond aux normes internationales. Mettant à profit cette occasion, M. Marmouri a invité les hommes d’affaires à investir davantage dans ce domaine à forte valeur ajoutée pour l’économie. Au centre national des manuscrits, le ministre a assisté à une présentation sur l’archive de la région d’Adrar. Les responsables du centre ont alerté leur hôte sur les dangers qui menacent le peu de manuscrits qui restent. Sur les lieux, les artisans exposants n'ont pas manqué de saisir cette occasion idoine pour solliciter le ministre afin de prendre en charge l’artisanat menacé de disparation. "Notre région a besoin de cette activité ancestrale qui constitue, aujourd'hui, le seul revenu pour plusieurs familles ", ont indiqué les artisans. Justement pour sauvegarder ce patrimoine, les artisans ont proposé au premier responsable du secteur de lancer des sessions de formation au profit des jeunes qui vont assurer en conséquence la relève. A ce titre, il a appelé l'ensemble des citoyens de la région à mettre en valeur leur patrimoine culturel et cultuel et de le préserver jalousement. Il constitue un produit important à exploiter dans le cadre du tourisme. S'agissant de l’entrée en service de différents projets, ces derniers donneront, sans nul doute, un nouveau souffle, au tourisme dans la région de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine.

Placé sous le slogan «Dromadaire patrimoine, une nécessité économique», la fête de dromadaire inauguré le 18 mars a été clôturée par le ministre, en présence du wali d'Adrar et le wali délégué de Bordj Badji Mokhtar. Il convient, de dire que cette manifestation socioculturelle, périnée par le Président de la République est consacrée à ce camélidé en guise de reconnaissance de son utilité dans le quotidien des Targuis. Le ministre a estimé que cette importante manifestation jouera un rôle clé dans la promotion de la destination touristique de la région et cela à travers l'attraction de plusieurs centaines de touristes.