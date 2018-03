Prix de la « Femme courage » : Décerné à la présidente de l’AFAD

L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique a décerné, hier, le «prix de la Femme courage» (Women of Courage Award) à Mme Mounira Haddad, présidente de l’Association des femmes algériennes pour le développement (AFAD) pour son engagement, sans répit, pour les droits de la femme au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à la résidence de l’ambassadeur, John P. Desrocher.

Dans un hommage à la femme algérienne, le diplomate a tenu à mettre en relief les efforts consentis par Mme Haddad dans le cadre de la promotion des droits de la femme et sa lutte continuelle contre les violences faites aux femmes. Mettant en exergue les avancées en matière de respect des droits de la femme, il a toutefois estimé que cela reste insuffisant «dans la mesure où la femme fait actuellement face à des barrières quant à sa participation à tous les aspects de la vie et cela doit changer».

«Le rôle de femme est très important dans le développement économique et la stabilité internationale» a-t-il ajouté. «Lorsque la femme gagne son autonomie, les communautés se porteront mieux», a-t-il appuyé. Évoquant les activités de sa représentation diplomatique, John P. Desrocher dira que «l’ambassade des USA à travers ses différents programmes essaye toujours d’avoir une parité homme/femme dans tous les programmes d’échanges que nous offrons aux Algériens». Il rappelle également que son institution diplomatique vient tout juste de lancer un nouveau programme intitulé «Maharat» destiné aux femmes qui ont l’ambition de devenir entrepreneur. L’objectif gagé est d’assurer un meilleur encadrement de jeunes femmes par d’autres femmes entrepreneurs pour une période de 8 mois. Selon le diplomate, le rôle et la mission des Etats-Unis est de renfoncer le leadership des femmes dans le monde afin de construire des sociétés de plus en plus fortes. De son côté, la lauréate de la distinction exprimera sa joie pour avoir décroché le prix de la Femme courage.

«C’est une distinction qui vient récompenser non seulement sa personne mais aussi toutes les femmes algériennes pour leur courage et leur combat au quotidien pour éradiquer la violence contre les femmes», dira Mme Haddad. Présidente de l'Association Femmes algériennes pour le développement, elle est également spécialiste en entrepreneuriat social et droits des femmes. Elle a fondée la Maison de l'humanité, un centre d'accueil temporaire de femmes victimes de violences. Elle a également mis en place des centres de formation pour femmes réfugiées dans des camps de réfugiés en Algérie ainsi qu'un centre d'orientation social et juridique. Elle travaille en partenariat avec des agences onusiennes en Algérie (UNHC/UNICEF/ONU femmes).

Le prix international de la femme de courage (en anglais : International Women of Courage Award), est un prix américain décerné, chaque année par le département d'État américain, aux femmes du monde entier qui ont fait preuve de leadership, de courage, d'ingéniosité et de volonté de se sacrifier pour les autres, en particulier pour une meilleure promotion des droits des femmes.

Il est à rappeler que le prix a été créé en 2007 par la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, lors de la journée internationale des Femmes, une célébration annuelle observée chaque 8 mars, en de nombreux pays à travers le monde. Les ambassades des États-Unis ont le droit de recommander une femme comme candidate.

Mohamed Mendaci