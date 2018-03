Journée internationale des forêts : L’aspect écologique intégré dans la réalisation des nouvelles villes

La nouvelle ville de Sidi Abdellah (ouest d’Alger) a accueilli hier plusieurs membres du gouvernement pour le lancement de la campagne du reboisement initiée par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, dans le cadre des festivités de la célébration de la journée internationale de la Forêt.

La ministre, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a été accompagnée, à cette occasion par M. Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Djamel Kaouane, ministre de la Communication, ainsi que M. Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

A elle seule, la délégation ministérielle, en déplacement hier à Sidi Abdellah, témoigne de l’intérêt grandissant qu’accordent les autorités publiques à l’aspect écologique dans la réalisation des nouvelles villes suivant une stratégie qui confortent leur intégration dans leur environnement. Ayant procédé au lancement au d’une opération de plantation de 2.600 arbres, dans un espace limitrophe de la cité des 10.000 logements AADL, les représentants du gouvernement ont mis l’accent sur l’importance de construire des villes durables sur le plan économique, social et environnemental. Mme Fatma-Zohra Zerouati a annoncé à l’occasion l’institution du prix du Président de la République de la Ville verte qui sera décerné le 25 octobre de chaque année.

Une date qui coïncide, a-t-elle indiqué, avec la célébration de la journée nationale de l’Arbre. Elle a également mis en relief le rôle du secteur de l’Habitat dans la réalisation des villes durables et modernes en aménageant des espaces verts au niveaux des nouvelles cités en cours de construction. De son côté, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d’un lycée de 1.000 places pédagogiques à Sidi Abdellah. Il s’est montré intransigeant sur le respect des délais de réalisation de cet établissement situé au niveau de la cité 10.000 logements qui ne devront pas dépasser, a-t-il insisté, la durée d’une année. A noter qu’au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, 14 infrastructures scolaires sont en cours de réalisation. Le ministre a exhorté l’entreprise en charge des travaux à accélérer la cadence pour que tous ces établissements soient réceptionnés, au plus tard, avant la fin de 2019.



Un nouveau projet de logements LPP lancé à Sidi Abdellah



M. Temmar a également procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de 2.500 logements promotionnels publics (LPP). Il a expliqué qu’il s’agit du dernier site lancé par l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), pour satisfaire toute la demande en ce type de logements au niveau de la wilaya d’Alger.

Il précisera en outre que sur les 42.000 demandes enregistrées par l’ENPI au niveau national, plus de 23.000 concernent la capitale, répartis à travers 41 sites de logements LPP.

Pour le dernier site de Sidi Abdellah, il a affirmé que ce projet prendra en considération l’aspect esthétique, en utilisant des méthodes de construction modernes, tout en respectant l’environnement à travers l’aménagement des espaces verts. Rappelons à ce propos que l'Entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) a annoncé récemment, qu'elle compte relancer, dès fin mars - début avril, les chantiers de logement LPP (logement promotionnel public) qui étaient jusque-là à l'arrêt pour différentes raisons, mais principalement suite à des résiliations de contrats.

Il s'agit de 19 projets regroupant un total de 2.855 logements dont le plus important est situé à Alger, avec cinq sites (Kouba, 2 sites à Bordj El Kiffan, Ouled Fayet et Reghaïa) totalisant 1.307 logements.

L'ENPI a d’ailleurs publié sur son site Internet un tableau détaillé relatif à ces chantiers avec les raisons de l'arrêt de chacun d'eux et la date de la relance des travaux.

Ainsi, sur ces 19 chantiers, seuls trois se sont arrêtés pour des raisons logiques (fin des gros œuvres). Dans la majorité des cas (15 chantiers sur 19), il s'agit de résiliation de contrats. Pour y remédier, l'Entreprise de la promotion immobilière va lancer des appels d'offres pour sélectionner les entreprises qui devront terminer les gros œuvres et réaliser par la suite les VRD (la procédure est lancée déjà pour certains sites).

Dans deux cas, les chantiers de 250 logements à l'Aproval à Kouba et 327 logements à Semrouni, à Ouled Fayet, l'ENPI a opté pour le gré-à-gré en choisissant des entreprises inscrites sur le fichier du ministère de l'Habitat. En tout cas, l'Entreprise promet de faire accélérer les choses pour ces 19 chantiers afin de livrer les logements dans les «meilleurs délais».

Salima Ettouahria