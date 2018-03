Grand angle : Et maintenant ?

La tragédie qui se déroule à ciel ouvert en Syrie n’avait certainement pas besoin de ce nouvel acte joué par l’armée turque, complexifiant encore un peu plus un conflit qui, à ce jour, a causé la mort de quelque 350.000 Syriens et poussé des millions d’autres sur le chemin de l’exil ou de l’exode. L’annonce par Ankara — au lendemain de la prise d’Afrine, tombée au bout de deux mois d’une offensive militaire menée sur le sol syrien — de sa volonté d’ élargir son offensive contre une milice kurde à d'autres zones du nord de la Syrie, n’est pas de bon augure et ne fera qu’entraver les efforts diplomatiques en vue de la résolution de ce conflit. De plus dans ses plans, Ankara ne semble pas tenir compte de la souveraineté syrienne. Pourtant, quoi qu’en pense le président turc, la Syrie, même en état de guerre demeure un Etat souverain. Du reste, le gouvernement syrien a réagi à cette situation en interpellant le Secrétaire général des Nations unies. Dans une missive adressée par le ministère des Affaires étrangères, Damas dénonce «l'occupation turque» de la ville d'Afrine la qualifiant d’ «acte illégal» et contraire aux principes de la charte des Nations unies et du droit international. Sur cette base, le gouvernement syrien réclame ni plus ni moins que le «retrait immédiat» des troupes d'Ankara présentes en Syrie. Quelle va être la réponse de l’ONU ? L’organisation onusienne va-t-elle demander à la Turquie de retirer ses troupes et d’abandonner ses projets d'étendre son offensive à d'autres zones du nord de la Syrie? Les Etats-Unis, qui ont exprimé leur «profonde préoccupation» quant à la situation à Afrine, vont-ils faire pression sur leur allié de l’Otan en demandant une réunion d’urgence du Conseil de sécurité, d’autant que Washington a mis en garde Ankara, exprimant sa «grave et croissante préoccupation» sur cette offensive qui a détourné l'attention du combat contre le groupe terroriste Daech, lequel «se reconstitue dans certaines zones» ? Une inquiétude relayée par le gouvernement syrien qui a indiqué dans sa missive adressée au SG de l’ONU que «les pratiques et agressions turques ne menacent pas uniquement la vie des civils et l'intégrité territoriale de la Syrie mais font durer dans le temps la guerre en Syrie au profit du terrorisme et ceux qui le soutiennent aussi bien dans la région que dans le monde». Ainsi, si d’aucuns peuvent estimer que les préoccupations de la Turquie concernant la sécurité de sa frontière sont légitimes, elles ne devaient pas pour autant conduire à l’agression d’un pays voisin affaibli par un conflit qui dure depuis huit ans. Dans un monde censé être régi par le droit et les lois internationales, la loi du plus fort ne peut pas prévaloir, sous peine de le voir se transformer en une jungle.

Nadia K.