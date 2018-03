Enquête sur le financement libyen : Nicolas Sarkozy placé en garde à vue

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été hier en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre (banlieue de Paris) et pourra être mis en examen dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. C'était le journal électronique Médiapart qui avait révélé en 2012, sur la base d'un document libyen, le financement de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy par le colonel Maâmmar el Gueddafi donnant ainsi à l'ouverture d'une information judiciaire en avril 2013. Après plusieurs révélations et un ouvrage de deux journalistes, Fabrice Arfi et Karl Laske, qui lève tout doute sur le financement par Maâmmar el Gueddafi, assassiné le 20 octobre 2011 à Syrte, c’est pour la première fois que l'ancien président français est entendu dans cette affaire qui a connu depuis plusieurs épisodes, dont le dernier est l'arrestation à Londres d'Alexandre Djouhri qui a joué le rôle d'intermédiaire. L'enquête en France a été confiée à plusieurs juges d'instruction du pôle financier de Paris, dont le juge Serge Touraine qui a déjà renvoyé Sarkozy devant le tribunal pour l'affaire Bygmalion, une autre affaire politico-financière française.