Annulation de la séance du Conseil de sécurité sur la Syrie : «Un message fort aux occidentaux»

L'ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar al-Djaafari, a affirmé hier que l'annulation de la séance du Conseil de sécurité sur les droits de l'homme en Syrie montre la maturité de la majorité des pays membres et adresse un «message politique important aux pays occidentaux», a rapporté l'agence de presse syrienne Sana.

Dans une déclaration à l'issue de l'annulation de la séance prévue hier, M. al-Djaafari a indiqué que «ce qui est arrivé aujourd'hui sur le plan politique est très important parce que le Conseil de sécurité se divise du point de vue politique en ce qui concerne le dossier syrien». M. al-Djaafari a ajouté que la tentative de la tenue d'une séance du Conseil de sécurité est «une grande erreur stratégique faite par les pays occidentaux qui montre la faiblesse de leurs comptes, en tant que pays permanents du Conseil de sécurité, et constitue une défaite pour les trois pays, à savoir les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France».

Il a en outre mis en avant «les tentatives désespérées des pays occidentaux d'utiliser les mécanismes du Conseil de sécurité à l'ombre de la présence des pays amis de la Syrie ayant un poids lourd et qui réalisent totalement ce qui se passe, afin d'exercer un chantage politique sur le gouvernement syrien et ses amis au sein du Conseil de sécurité».

La séance du Conseil de sécurité sur les droits de l'homme en Syrie avait été annulée en raison de l'objection de la Russie et de la Chine contre l'illégalité de sa tenue.



Ankara promet d'étendre son offensive



Les Etats-Unis ont mis en garde Ankara, son allié au sein de l'OTAN, exprimant leur «profonde préoccupation» quant à la situation à Afrine, alors que la Turquie a annoncé sa volonté d'étendre son offensive à d'autres zones du nord de la Syrie. En prenant Afrine dimanche avec l'aide de supplétifs syriens alliés, «nous avons laissé derrière nous l'étape la plus importante de l'opération» lancée le 20 janvier dans le nord-ouest syrien, a déclaré lundi dernier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais «nous allons poursuivre ce processus jusqu'à la destruction totale de ce corridor constitué de Minbej, Aïn al-Arab, Tal Abyad, Ras al-Aïn et Qamichli», dans le nord syrien, a averti M. Erdogan. Des troupes américaines, qui continuent de soutenir les combattants kurdes dans la lutte contre l'EI, sont actuellement stationnées à Minbej, à une centaine de kilomètres à l'est d'Afrine. L'offensive vise la milice kurde des unités de protection du peuple (YPG), classée «terroriste» par Ankara mais allié précieux de Washington dans la lutte contre le groupe Daesh. Washington a mis en garde Ankara, exprimant lundi sa «grave et croissante préoccupation» sur cette offensive qui a détourné l'attention du combat contre l'EI, lequel «se reconstitue dans certaines zones».

R. I.