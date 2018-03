Il s’est éteint à l’âge de 78 ans : Omar Tayane tire sa révérence

Le monde de la culture est en deuil avec la perte du comédien et acteur Omar Tayane à l’âge de 78 ans à Blida. Il est parti tel qu’il a vécu dans la discrétion, lui l’artiste aux mille facettes. Il était comédien et acteur dès le début de l’indépendance avant de rejoindre la cinémathèque pour devenir l’un de ses meilleurs animateurs, celui qui connaît le mieux, dit-on, le catalogue du musée du cinéma. Mélomane et féru du chaabi, Omar Tayane a fait partie de l’équipe dirigeante qui a lancé avec succès Radio El Bahdja. Il prenait chaque matin le train de Blida pour rejoindre le siège de la radio El Bahdja, présent pour aider et conseiller les jeunes animateurs. Disponible et joviale Aammi Omar, comme aiment à l’appeler les jeunes, était un ami intime d’El Hachemi Guerouabi qu’il invitait souvent à Blida chez un ami commun. Omar Tayane dirigera aussi la cinémathèque de Blida et tentera tant bien que mal d’animer cette salle. Omar Tayane avait le sourire toujours collé au visage. Il ne se plaignait jamais de la situation des artistes et encore moins de la sienne. Nous le revoyant tous les jours, vers 16 heures, pressé de rejoindre la gare d’Alger et rentrer chez lui à Blida. Ceux qui l’on côtoyé gardent de lui l’image de sa légendaire gentillesse et sa grande disponibilité. Abdenour Zahzah en parle avec beaucoup d’émotion. S’il est rare d’entendre un cinéaste dire qu’il a beaucoup appris du cinéma algérien et étranger avec Omar Tayane, lui, il le fait. Sur Facebook l’annonce de son décès hier matin a donné lieu à beaucoup d’hommage. Témoignages poignants sur l’homme, son parcours artistiques et ses qualités humaines.

Repose en paix l’artiste !

Abdelkrim Tazaroute