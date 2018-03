Projection de sept remparts de la citadelle de Rachedi : Préserver sa terre pour garder son honneur

La projection presse du dernier film du cinéaste Ahmed Rachedi, Les sept remparts de la citadelle, a eu lieu, hier en avant-première, à l’opéra d’Alger. Un drame historique qui met en avant l’attachement séculaire de l’Algérien pour sa terre et sa bravoure à combattre le colonialisme.

Produit par le Centre algérien de développement du cinéma (CADC) et l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), ce long-métrage de 180 minutes porte à l’écran le destin croisé du docteur Lucien et le moudjahid Thebti. Le premier est un colon féodal, (interprété par le comédien français Jean-Christophe Rauzy), à l’enrichissement fulgurant en spoliant les terres des Algériens. Il édifie les digues contre l’indépendance, multiplie les efforts, corrompt tout le monde et fracasse le bonheur de ses enfants pour faire croiser l’immortalité de l’Algérie française avec la recherche d’un seul homme ; Thebti (incarné par Hassan Kechach), brave moudjahid ayant commencé à combattre l’armée française seul, pour assouvir sa vendetta et panser ses douleurs de toujours d’avoir perdu sa terre. Bien servi par l’image, les plans panoramiques de paysages à couper le souffle illustrent la souffrance des combattants de l’ALN pour recouvrer la souveraineté nationale. Avec des prises de vue réalisées entre autres dans les wilayas de Constantine, Alger, M’sila, Mostaganem et Batna, le réalisateur Ahmed Rachedi a précisé au débat qui a suivi la projection que le film a été tourné dans 14 wilayas, pour dire que c’est toute l’Algérie, du nord au sud et de l’est à l’ouest, qui a combattu l’ordre coloniale.

Thebti et Lucien, après s’être livrés un combat à mort, et avoir tous les deux parcouru un long chemin de braise, se retrouvent enfin face à face et surtout chacun face à lui-même. Dans une apothéose au sommet d’une montagne, Thebti, agonisant d’une blessure au ventre, captive Lucien pour le libérer à nouveau. Ce dernier demande à panser sa blessure, mais Thebti meurt en héros et lui dit entre les lignes que la blessure de la mémoire et de la spoliation des terres est bien plus douloureuse qu’une douleur physique. Adapté du roman éponyme de Mohamed Maârafia (paru en deux tomes chez ANEP éditions), Ahmed Rachedi a indiqué que la citadelle symbolise le colonialisme, et que les sept remparts sont les moyens pour abattre cette hydre.

«L’Algérien a historiquement défendu sa terre contre plusieurs conquérants. Préserver la terre, c’est préserver son honneur, de père en fils. Ce film, tout comme la guerre de Libération nationale, tournait autour de la volonté de prendre cette terre», a-t-il fait savoir.

Après une longue carrière dans le septième art, Les sept remparts de la citadelle est le septième film de Rachedi avec comme toile de fond la guerre de Libération nationale après les biopic sur Krim Belkacem et le colonel Lotfi, ou encore le chef-d’œuvre mondial L’opium et le bâton, c’est le premier film tourné en numérique pour le cinéaste.

Prévu pour l’exploitation commerciale sans annoncer une date, Ahmed Rachedi a souhaité que son film soit projeté dans les salles obscures. «Nous disposons de plus de 80 salles de cinéma, je souhaiterais que le film soit projeté simultanément dans plusieurs villes. Comme première étape, nous allons le projeter à Constantine et Annaba», a-t-il conclu.

Kader Bentounès