Le musée national du Moudjahid célèbre la Journée de la victoire : émergence de la jeune élite algérienne

Poursuivant sa série de conférences historiques, le Musée national du Moudjahid, est revenu, hier, sur la journée de la Victoire, célébrée par l’Algérie chaque 19 mars et ce, depuis 1962. «C’est une journée historique qui marque la fin d’une époque. C’était l’aboutissement d’un long combat politique mené admirablement par une jeune élite. C’est la victoire de la volonté du peuple de se libérer du joug colonial», a estimé le chercheur universitaire Amer Rekhila. Pour l’historien, cette étape est considérée, à juste titre d’ailleurs, comme «décisive» et «déterminante» dans la mesure où elle avait consacré le but majeur de la révolution algérienne, à savoir le recouvrement de l’indépendance. «Les négociations ayant débouché sur les accords d’Evian n’étaient pas aussi simple que ça. Il fallait, a-t-il indiqué, batailler dur pour arracher les acquis». «Notre pays avait à cette époque de brillant diplomates en les personnes de Krim Belkacem, Mohamed Seddik Benyahia, Redha Malek et autres Saad Dahleb et Tayeb Boulahrouf. Je peux vous certifier que 1961 fut l’année de la diplomatie algérienne. Les négociateurs algériens ont ébahi le monde et pourtant, ils avaient en face des personnes chevronnées côté français», a-t-il expliqué devant l’assistance composée majoritairement d’anciens Moudjahidine et de nombreux invités. Evoquant les accords d’Evian, Rekhila a rappelé la tenue de six rounds depuis 1961 jusqu’à la signature, le 18 mars, vers 17h40, du document annonçant le cessez-feu qui entra en vigueur le lendemain, à midi.

Il dément à ce sujet les allégations de certains selon lesquels, il y avait des divergences entre les responsables algériens sur le contenu des accords en question. «Ce n’est pas vrai, il n’y avait pas d’opposition. Ce qu’il y a dans l’histoire, c’est des réserves qui ont été émises sur certains articles mais globalement, le consensus était total», a souligné l’historien qui salue la ténacité des négociateurs et leur nationalisme quant à la nécessité de faire de l’unité territoriale de l’Algérie une «condition sine qua non» pour entamer les débats. «Bien entendu, la partie française a tout fait pour faire du Sahara algérien une zone à part, ce fut en vain. Le président De Gaulle et ses collaborateurs ont essayé également de diviser la délégation algérienne en tentant d’y inclure plusieurs courants pour faire capoter les négociations mais ce fut également un échec car les Algériens ont décidé d’être unis et indivisibles», a-t-il affirmé en rappelant à cette occasion le contexte difficile dont faisait face notre pays. «Il ne faut pas occulter le fait que quelque 3 millions d’Algériens étaient regroupés dans les camps de concentration et ayant perdu tous leurs biens après les actes de pillage et de destruction opérés par les forces ennemies.

L’Algérie comptait 300.000 enfants orphelins, 300.000 réfugiés qui se sont installés en Tunisie et au Maroc sans oublier 700.000 personnes qui ont fui le monde rural en allant dans les centres urbains ou carrément vers le vieux continent», a noté Rekhila qui a précisé que la fête de la Victoire, célébrée le 19 mars de chaque année est «une halte pour s’imprégner des leçons de l’éternel message du 1er Novembre», ajoutant que la fidélité à ce message incombe à la génération d’aujourd’hui.

SAM