APN : De nouvelles procédures consacrant les libertés individuelles

Le siège de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) a abrité une séance plénière, présidée par M. Said Bouhadja, président de cette institution parlementaire, et consacrée à la présentation débat du projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n 66-155 portant Code de procédure pénale.

Lors de la présentation du projet de loi, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, a souligné que celui-ci s’inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de réforme de la justice.

Le ministre relève que le nouveau texte comprend une série d’amendements obéissant à la logique d’une meilleure consécration des libertés individuelles et la consolidation de l’ancrage de l’Etat de droit. Il convient de signaler, dans ce contexte, que cette révision a pour objet, la modification des dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire, à la réhabilitation et à la contrainte par corps, aux fins de les mettre en conformité avec les différents amendements de l’arsenal juridique du pays mais aussi leur mise à jour.



Révision des dispositions relatives à la contrainte par corps



Selon les dispositions du projet de loi, «le pourvoi en cassation sursoit à l’exécution de la contrainte par corps». Aussi, la proposition de mise en place de nouvelles règles pour l’application de la contrainte par corps s’inscrit en droit ligne avec le renforcement, voire, l’optimisation de la protection des libertés et de la préemption d’innocence. Figure également parmi les propositions de ce projet de loi, celle de «permettre aux condamnés à la contrainte par corps d’en prévenir les effets en payant la moitié de la somme due, avec obligation de payer l’intégralité ou par tranches, le restant de la somme, dans les délais fixés par le procureur de la République, après accord du demandeur de la contrainte par corps. Le projet propose aussi «la révision des durées d’emprisonnement et des montants des sommes applicables à la contrainte par corps. En effet, les durées d’emprisonnement et l’augmentation des montants auxquels, la contrainte par corps est applicable sera réduit à deux ans au lieu de cinq pour les délits et crimes seulement sans les contraventions. De même qu’elle ne sera pas appliqué pour les montants de moins de 20.000 DA afin de restreindre le champ d’application de cette procédure au vu de son incidence sur la liberté des personnes.



Du nouveau en ce qui concerne le casier judiciaire



Le texte présenté hier, devant les représentants du peuple recèle nombre de modifications relatives également au casier judiciaire. L’on retient notamment l’institution de du «casier judiciaire des personnes morales». Ainsi, l’institution de ce casier s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation des dispositions du code de procédure pénale avec celle du code pénal qui ont consacré la responsabilité pénale de la personne morale. Il est proposé de centraliser, au niveau de ce casier, toutes les fiches relatives aux peines et sanctions prononcées à l’encontre des personnes morales pour faciliter leur exploitation par les pouvoirs publics dans le cadre de la régulation de la vie économique et sociale. Le projet de loi prévoit dans ce contexte l’institution de ce casier, au niveau central du casier judiciaire du ministère de la Justice. Le projet de texte «fixe les modalités de son fonctionnement, sa mise à jour et les autorités auxquelles il est délivré et les limites dans le ministère public, les juges d’instruction, l’administration des finances, les administrations publiques et le représentant légal de la personne morale».Outre l’institution du casier judiciaire des personnes morales, le projet de texte propose «la mise à jour» des dispositions relatives au casier judiciaire et leur adaptation avec les dispositions relatives à la peine de travail d’intérêt général et aux ordonnances pénales prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. Le nouveau texte prévoit dans le même cadre, l’actualisation et la mise en conformité du code de procédure pénale avec de «nouvelles dispositions relatives au recouvrement des amendes et des frais de justice par les services compétents des juridictions en prévoyant que ces services «avisent les chargés de la tenue du casier judiciaire, des condamnés qui s’acquittent des amendes et des frais de justice, pour l’actualisation des informations contenues dans leurs casiers judiciaires». Le texte souligne par ailleurs la possibilité de délivrer le casier judiciaire par voie électronique et par les centres diplomatiques ou consulaires algériens à l’étranger, explique le ministre. A noter, également, ce projet de loi prévoit d’autre part, l’adaptation des dispositions relatives au casier judiciaire avec la loi relative à la protection de l’enfant, dans son volet relatif à l’exécution des peines et avec les nouvelles dispositions relatives au tribunal criminel prévues par le code de procédure pénale.



Institution d’une base de données des peines prononcées en matière de délits routiers



Le texte présenté devant les députés et soumis à l’APN pour examen et débat propose aussi la révision des dispositions relatives à «l’organisation du casier des contraventions de circulations, prévues dans le code de procédure pénale depuis sa promulgation en 1966. Il sera question notamment de la création d’une base de données consacrée aux condamnations rendues par les juridictions relatives aux infractions de la circulation, prévues par le code de la route, par l’établissement d’un duplicata de chaque fiche contenant ces peines et de tout retrait et modification qui touchent ces fiches, lesquelles fiches seront transmises au casier des infractions de circulation.

Le projet de loi vient aussi revoir les dispositions relatives à l’organisation du casier de délit d’alcoolisme. Il propose que ce casier comprenne également les infractions relatives aux stupéfiants. Il est prévu, d’autre part, à la faveur de ce projet de loi, l’établissement d’un duplicata des fiches relatives aux peines prononcées par les juridictions pour ces deux types de criminalité, lequel duplicata sera envoyé au casier.



Révision des durées de réhabilitation pour une meilleure réinsertion sociale des condamnés



Le texte débattu, hier, par les députés évoque la révision des durées de réhabilitation en vue de faciliter la réinsertion sociale des condamnés. Aussi, ce projet de texte fixe les modalités de réhabilitation légale et judiciaire de la personne morale et propose également des dispositions relatives à «la réhabilitation des Algériens condamnés par les juridictions étrangères dont les peines sont inscrites au casier judiciaire».

Lors des débats, les 46 députés intervenants ont, dans l’ensemble, a salué l’arsenal juridique qui a «consacré les dispositions de la Constitution» ainsi que les « importantes réformes politiques initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui traduisent sa volonté de renforcer la démocratie et d’instaurer l’Etat de droit ».

A titre d’exemple, les députés Naima Djilali Aissa, Baha Eddine Tliba, Akila Rabhi, Benhabib Snoussi du FLN, Fatima Kerma (RND), Zina Ikhlef (de l’ANR) et Rabah Djeddou (du Front militantisme national) ont tous salué le contenu du projet de loi soumis pour examen. Cela dit et si les intervenants se sont félicités en général de la teneur du projet de loi, certains ont cependant formulé une série d’observations et de recommandations sur nombre d’articles proposés. C’est le cas, notamment pour le député Benhabib Senoussi du FLN qui suggère d’utiliser le terme «en dehors du territoire de la république» au lieu de «l’étranger», a-t-il dit. Pour sa part, la députée Fatima Kerma (du RND) propose que la réhabilitation se fasse de manière systématique après l’expiration de la durée légale. Le député Rabah Djeddou (du Front Militantisme National) recommande pour sa part, «d’accélérer le transfert des détenus vers les prisons nouvellement réceptionnées». En somme, et ce qu’il y a lieu de retenir, c’est la majorité des députés se sont prononcés en faveur du projet de loi.

Soraya Guemmouri