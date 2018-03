Meilleurs élèves de Touggourt : Une délégation reçue par M. Kaouane

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu hier à Alger une délégation des meilleurs élèves du CEM Chahid Tamarni Mohamed à Touggourt (Ouargla), qui se trouvent à Alger dans le cadre d'une visite qu'ils effectueront à plusieurs structures et établissements, à l'occasion des vacances scolaires de printemps. Lors d'une réception organisée au siège du ministère, le ministre a appelé les élèves à exceller dans leur cursus scolaire, notamment dans les matières scientifiques et mathématiques, pour répondre aux besoins du pays dans ces domaines, souhaitant que cette visite leur soit bénéfique sur les plans scientifique et culturel. Les élèves ont, pour leur part, présenté à M. Kaouane des photos de leurs différentes activités et visites inscrites dans le cadre de leur «Club vert», affirmant que leur visite à Alger leur permettra d'enrichir aussi bien leurs connaissances que leur culture. Dans le cadre de cette visite, les élèves se rendront au jardin d'Essai du Hamma, au siège de l'Entreprise nationale de la Télévision algérienne (ENTV) ainsi qu'au ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, avant de visiter la wilaya de Tipasa, afin d'assister aux manifestations marquant la journée mondiale de l'Eau et d'autres activités. (APS)