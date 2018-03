Valorisation de la recherche scientifique : Le dossier examiné en conseil de gouvernement

Un conseil de gouvernement chargé d’examiner les conditions de redynamisation et de valorisation de la recherche scientifique aura lieu «prochainement», a annoncé, hier, le DG de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdelhafid Aourag.

L’invité de la Chaîne 3 de la Radio nationale, a donc annoncé «la tenue prochaine d’un Conseil de gouvernement dédié à la recherche scientifique impliquant tous les secteurs», précisant que «ce Conseil se penchera sur les voies et moyens, à même de redynamiser l'effort de la recherche et valoriser son produit».

Soulignant l’existence d’un produit de recherche compétitif à l'échelle internationale, le responsable a fait savoir pourquoi ce produit n'arrive pas à s’imposer à l'échelle nationale : «On ne fait pas suffisamment confiance au produit de recherche local», a-t-il noté, ajoutant qu'«il faut valoriser les produits de recherche développés dans des universités et des centres de recherche qui se comptent actuellement par milliers et qui ne sont pas mis sur le marché».

M. Aourag a plaidé dans ce contexte, pour faire de la recherche «une priorité» dans tous les secteurs socio-économiques, pas uniquement pour le secteur de l'enseignement supérieur.

Il a, dans ce sens, relevé la nécessité d’un travail de coordination et d'intersectorialité pour la promotion de la recherche, toute en soulignant l’existence d'une «bonne coordination» entre la Direction de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et le secteur de l'agriculture, regrettant que d'autres secteurs ne soient pas inscrits dans cette logique.

Dans le sillage, il a évoqué la prise de conscience au sein de l'entreprise algérienne qui donne de l’importance à la recherche comme outil d’innovation.

«Les entreprises algériennes sont actuellement conscientes que sans recherche, elles ne peuvent pas innover, ni rivaliser avec les autres entreprises», a tenu à expliquer le responsable, mettant en exergue les efforts consentis par le ministère de l’Enseignement supérieur pour la mise en place du statut de chercheur dans l'entreprise. Il a, à ce sujet, indiqué que Sonelgaz «vient d'adopter le statut de chercheur au moment où Sonatrach, Enie, Cosider et d'autres grandes entreprises économiques sont sur la même voie».

M. Aourag a, par ailleurs, fait état d'une évaluation récente sur les laboratoires de recherche, opérée par une commission composée d'experts qui a permis de constater que 400 laboratoires sur les 1.400 existants ont un «bilan négatif» ce qui a eu pour conséquence de procéder à leur dissolution.

Il a, dans ce sens, également plaidé pour une recherche de qualité et d'excellence, avant de poursuivre que les projets de recherche qui ne présentent pas un impact socio-économique ne bénéficieront pas du financement public.



«Les chercheurs algériens exerçant à l’étranger n’ont jamais été marginalisés»



Sur un autre volet, M. Aourag a évoqué le cas des chercheurs algériens exerçant à l’étranger qui veulent contribuer au développement de la recherche en Algérie. Il dira que divers mécanismes ont été mis en place, citant en premier lieu l’obligation pour les conseils scientifiques des centres et des unités de recherche de comprendre 25% de la composante de leurs membres, de chercheurs de la communauté établie à l’étranger en vue de les faire participer à l’effort national de recherche scientifique. «Nous avons 500 chercheurs établis à l’étranger sur qui nous pouvons compter aujourd’hui», a-t-il noté, soulignant la création d’une passerelle avec les chercheurs résidents à l’étranger pour la valorisation de ces compétences. Il a, dans cette optique, rappelé qu’un décret présidentiel a été élaboré et qui traite des droits et devoirs des chercheurs algériens exerçant à l’étranger.

Pour le responsable, ce décret stipule que «tout chercheur algérien exerçant à l’étranger participant aux programmes nationaux de recherche est considéré comme associé et il peut être membre d’une équipe de recherche d’un laboratoire de recherche».

Selon M. Aourag, ce texte évoque, également, des mesures incitatives qui devraient être accordées à ces chercheurs, citant entre autres, la gratuité des billets d’avions, la prise en charge durant leur séjour en plus d’une rétribution.

«La contribution des chercheurs algériens exerçant à l’étranger dans le cadre d’une coopération et du partenariat n’est pas gratuite», a-t-il expliqué. Selon lui, les mesures incitatives qui leur sont accordées visent à les encourager davantage à participer dans les programmes nationaux de recherche.

«Nos chercheurs algériens n’ont jamais étaient marginalisés, nous avons mis en place des mécanismes pour les intégrer dans le processus national de recherche scientifique», a-t-il expliqué précisant que 320 chercheurs algériens résidant à l’étranger ont déjà participé à des programmes nationaux de recherche.

Pour lui, il n’existe aucune distinction entre les chercheurs algériens exerçant en Algérie et ceux exerçant à l’étranger. «Nous ne faisons aucune différence entre les deux et les portes des structures de recherche sont ouvertes pour toutes les contributions susceptibles de booster la recherche scientifique en Algérie», a-t-il soutenu.

Evoquant la mise à niveau des infrastructures de recherche et des équipements scientifiques, M. Aourag mettra en avant le climat favorable dédié à une recherche scientifique de haut niveau.

Kamélia Hadjib