Service de la poste : Améliorer la qualité

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Houda-Imane Faraoun a effectué, hier, une visite d’inspection dans la wilaya de Mascara au cours de laquelle elle a inauguré et inspecté plusieurs projets et infrastructures. La ministre a débuté sa visite par le bureau de poste de Sig, où elle s’est enquis du niveau des prestations et insisté sur la qualité de service et la modernisation des bureaux de poste en insistant sur le cachet architectural. Au chef-lieu de la wilaya où elle a inauguré le nouveau siège d’Algérie Telecom, un exposé a été présenté à la ministre sur cette nouvelle réalisation bâtie sur 807 m2 en R+4, appelant les cadres du secteur à redoubler d’efforts pour donner une meilleure image de l’entreprise. Il s’agit notamment de la réhabilitation des anciens bureaux de poste à travers plusieurs localités de la wilaya.

La ministre a assisté à un long exposé sur ce qui a trait aux mesures prises pour la mise à niveau du secteur, notamment le dispositif de délocalisation aussi bien sur le budget de la wilaya que celui du sectoriel ainsi que les projets de raccordement à la fibre optique pour les annexes administratives en milieu rural en particulier, un réseau qui s’étend sur 1.932 km touchant 46 annexes sur les 47 que compte la wilaya. Le raccordement en fibre optique a touché 84 annexes administratives, selon le rapport présenté au cours de cette visite. Il est à signaler que la wilaya dispose de 28 GAB, 59 bureaux de poste Moby-connectés, l’opération carte Eddahabia a touché 59.198 détenteurs de comptes courants postaux. La ministre a visité l’école primaire cheikh Bouras où elle a procédé à l’inauguration d’une salle multimédia dotée d’ordinateurs et reliée à internet au profit des élèves.

S’agissant du secteur de la poste, Mme Faraoun a visité la recette principale après les travaux d’aménagement et de réhabilitation. Cette importante infrastructure ainsi rénovée, de l’avis des clients rencontrés sur place avec lesquelles elle a longuement conversé, contribuera au renforcement du réseau postal.

A. Ghomchi