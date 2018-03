Baccalauréat 2018 : Les sujets puisés du programme exécuté

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a affirmé, hier à Alger, que les sujets des épreuves du baccalauréat (session 2018) «seront puisés du programme scolaire qui sera achevé dans les délais».

«Les sujets des épreuves du baccalauréat pour cette année seront tirés du programme scolaire. Je vous rassure que le programme scolaire sera exécuté dans les délais», a indiqué Mme Benghabrit à l'adresse des candidats au baccalauréat 2018 en marge d'une visite d'inspection au centre de déroulement des épreuves d'éducation physique des candidats libres pour le baccalauréat et le Brevet d'enseignement moyen 2018 au lycée Abane Ramdane à El Mohammadia (Alger).

La ministre qui s'est enquis au niveau du même lycée du déroulement des cours de soutien initiés par le ministère pour rattraper les cours perdus en raison de la grève observée par les enseignants, a salué «le sens de responsabilité des enseignants qui dispensent gracieusement ces cours de soutien», exprimant son «souhait» de voir le taux de réussite au baccalauréat «important cette année, au vu du caractère décisif de cet examen pour l'ensemble des élèves». Elle a appelé, dans ce sens, les candidats au baccalauréat et leurs parents à se rendre aux centres d'examen avant le début des épreuves «afin de connaître leurs emplacements et le temps nécessaire pour s'y rendre et prévenir, ce faisant, les retards et les problèmes enregistrés l'année dernière». S'adressant à des élus locaux de la commune d'El Mohammadia, la ministre a salué «les efforts» déployés par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour la prise en charge des cantines scolaires au niveau des écoles primaires, avant d'appeler les parentes d'élèves à assister les responsables des établissements éducatifs dans la promotion des activités culturelles pour «une meilleure préparation de l'élève».

Mme Benghabrit a reçu, par ailleurs, des explications sur les préparatifs relatifs aux trois examens nationaux (baccalauréat, brevet de l'enseignement moyen et examen de fin de cycle primaire) au niveau de l'ensemble des directions de l'éducation de la wilaya d'Alger.

Saisissant cette occasion, les enseignants chargés de l'encadrement des cours de soutien ont salué le recours, par le ministère, à la consultation de l'ensemble des acteurs ainsi que des candidats au sujet du report du baccalauréat, prévu cette année du 19 au 24 juin prochain. A noter que les épreuves d'éducation physique pour les candidats au baccalauréat et au BEM ont débuté samedi dernier au niveau du lycée Abane Ramdane. (APS)