Sommet extraordinaire de l’UA à Kigali (Rwanda) : Le président sahraoui Brahim Ghali présent

Le président sahraoui, Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, prendra part aux travaux du Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine sur l'adoption du protocole d'institution de la Zone de libre-échange africaine (ZLECA) prévu ce mercredi, dans la capitale rwandaise, Kigali. A son arrivée lundi soir à l'aéroport international de Kigali, le président Ghali a été reçu par le président de la République du Rwanda et président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, accompagné de hauts responsables rwandais. Le président sahraoui était accompagné d'une importante délégation composée du ministre de Commerce, Mohamed Mustapha Tleimidi et du ministre délégué auprès du MAE, chargé des questions africaines, Hamdi Al-Khalil Mayara. Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) prendra part avec les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA au sommet sur l'adoption du protocole de Kigali relatif à l'institution de la Zone de libre-échange africaine (ZLECA), une charte historique et l'un des principaux projets de l'agenda 2063 visant à réaliser une Afrique intégrée et prospère et pacifique, a indiqué mardi SPS, ajoutant que la ZLECA est en mesure de transférer les richesses des millions d'Africains à travers la consolidation des relations commerciales entre les pays africain. Les travaux de la 18e session extraordinaire du Conseil des ministres africains des Affaires étrangères ont débuté lundi derniern à Kigali, ayant à l'ordre du jour, l'examen des projets de documents finaux devant être adoptés par le sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement notamment la déclaration de Kigali pour la création d'une zone de libre-échange continentale. La session ministérielle avait examiné le rapport de la 5e réunion des ministres africains de Commerce tenue à Kigali les 7 et 8 mars, outre le rapport de la commission technique chargée des affaires juridiques et de la justice relatif aux instruments juridiques de la ZLECA. La ZLECA fera de l'Afrique une des plus grandes économies au monde et renforcera sa capacité d'interaction à pied d'égalité avec les communautés économiques internationales», ont mis en avant les intervenants, lors de la cérémonie d'ouverture de cette session.