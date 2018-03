APN : Reprise des travaux

L'Assemblée populaire nationale reprend ses travaux, aujourd’hui, en séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 portant Code de procédure pénale, a indiqué un communiqué de l'APN. La programmation de cette séance intervient dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier des séances plénières du Conseil, prévues pour la période allant du 20 mars au 5 avril, consacrées au débat et au vote de 5 projets de loi, ainsi qu'aux questions orales des députés, lesquelles seront adressées aux représentants du gouvernement. L'APN avait arrêté le calendrier de ses plénières. Ainsi, la journée de mercredi sera consacrée à la présentation et au débat d'un projet de loi relatif à la protection des personnes physiques en matière de traitement de données à caractère personnel. (APS)