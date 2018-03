FLN : Fidélité au président de la République

Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a invité, hier à Alger, les membres du parti au Parlement à «user de leurs prérogatives constitutionnelles dans la proposition de lois», qualifiant le bilan des lois adoptées durant l'actuelle législature de «maigre». Présidant la réunion des dirigeants du FLN et des élus au niveau des deux chambres du Parlement au siège du parti, M. Ould Abbès a précisé que «les membres élus au Parlement sont appelés à user de leurs prérogatives consacrées par la Constitution amendée dans la proposition des lois». Il a ajouté dans ce sens que ces propositions devraient «êtres conformes aux orientations du Président de la République et formulées après concertation de la direction du parti». Le SG du FLN a qualifié le bilan des «sept projets de lois adoptés par le Parlement durant l'actuelle législature» auxquels s'ajoutent «cinq autres projets de loi à présenter prochainement de «maigre», exhortant les élus du parti à être plus entreprenants et à assister aux séances. Le SG du parti a mis l'accent sur le «rôle important des membres du Parlement en matière de promulgation des lois qui régissent l'Etat», et en tant que «représentants du premier parti au Parlement et dans les assemblées élues». Il a déploré par ailleurs le fait que certaines parties aient qualifié les résultats de sa formation lors des dernières élections «d'échec électoral», soutenant que les «chiffres démentent ce constat». Un large débat avec les élus a marqué la réunion. Les députés, notamment les parlementaires femmes, ont saisi cette occasion pour soulever certaines préoccupations. M. Ould Abbès a décidé d'organiser des élections préliminaires pour choisir la représentante des femmes au poste de vice-président du Parlement. S'agissant des «problèmes organisationnels» soulevés par certains intervenants, M. Ould Abbès a fait savoir que la «direction du parti a décidé d'exclure trois membres du Comité central du parti sur la base d'un rapport élaboré par la commission de discipline, qui examine actuellement les dossiers de deux autres membres». Concernant les prochaines élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, le SG du parti a indiqué que «la direction a programmé des rencontres de sensibilisation à ce sujet», soulignant que «les manœuvres ont commencé au niveau de trois wilayas». M. Ould Abbès a annoncé que sa formation politique «tiendra une rencontre avec les élus dans deux mois pour examiner une nouvelle feuille de route tracée par le président du parti sur la période 2020-2030 englobant tous les secteurs».

La rencontre a été clôturée par la lecture du communiqué final des élus du parti au Parlement dans lequel il ont réitéré «leur allégeance et fidélité au Président de la République ainsi que leur considération pour l'intérêt qu'il porte au Parlement», saluant «l'unité des positions des députés du parti au Parlement». (APS)