Mascara : sous le signe du recueillement

La célébration de la fête de la Victoire a été marquée par diverses activités, notamment à El Mamounia, avec dépôt d’une gerbe de fleurs au carré des martyrs et la plantation d’arbustes. Il y a eu également la visite de sites historiques et du centre de détention et de torture à côté de baptisation de cités, de la gare routière aux noms des martyrs. Une exposition de photos a, par ailleurs, attiré de nombreux visiteurs.

A. Ghomchi