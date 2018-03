Oran : défilé des scouts

C’est la commune de Bir El Djir qui a abrité les festivités officielles commémorant le 56e anniversaire de la fête de la Victoire, à travers plusieurs activités, dont la baptisation d’une école au nom de Cheikh el allama Ahmed Latrech Senouci. Les autorités civiles et militaires se sont recueillies à la mémoire des martyrs et ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. La célébration a aussi été marquée par le lancement officiel d’une compétition de kik-boxing et d’une campagne de plantation d’arbres à Haï El Yasmine où les scouts ont organisé un défilé. La veille, le wali a procédé à l’inauguration d’un nouveau jardin public dans la commune de Gdyel, qui s’étend sur une superficie de 2 ha.

Amel S.