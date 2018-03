Alger : Des jeunes des wilayas à la Casbah

Une visite de la Casbah d'Alger a été organisée lundi au profit de quelque 300 élèves et étudiants universitaires de différentes wilayas du pays, à l'occasion de la fête de la Victoire, pour leur faire découvrir une des glorieuses pages de l'Histoire de la cité antique, théâtre de nombreux événements phares durant la guerre de Libération nationale. Les élèves et les étudiants ont ainsi pu découvrir la cité-monument, choisie par l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des chouhada pour célébrer la fête de la Victoire (19 Mars), a précisé le président de l'Organisation, Abdelkrim Hadri. L'Organisation a convié à la Casbah des élèves et étudiants des wilayas de Tipasa, Bordj Bou Arréridj, M'Sila, Tizi Ouzou, Bouira, Blida et Alger pour leur faire découvrir une des glorieuses pages de la lutte nationale, dont la Casbah a été le théâtre et le témoin, a ajouté M. Hadri dans une déclaration à l'APS. Cette visite, dont le point de départ a été le boulevard du 19-Mars 1962, a été ponctuée d'explications données par Karim Allek, dénommé Cheikh El Mahroussa, sur l'histoire des Beni Mezghenna, en passant par la période coloniale et l'indépendance de l'Algérie. Les élèves ont observé des haltes au niveau de certains lieux emblématiques de la Révolution, à l'instar de la maison où sont tombés en martyrs Ali la Pointe, Hassiba Ben- Bouali, Petit Omar et Bouhamidi Hamid, et les centres de torture ouverts par l'armée coloniale pour briser la Révolution. La présidente du Bureau de l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des chouhada dans la wilaya de Tipasa, Fatiha Merouche, a, pour sa part, indiqué que ce sont les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires qui ont été conviés à la visite, soulignant que la célébration de la fête de la Victoire avec les générations montantes vise à préserver la mémoire nationale afin que les sacrifices des aïeux pour notre patrie ne soient jamais oubliés.

Par ailleurs, les autorités de la wilaya d’Alger se sont rendues au cimetière des martyrs, dans la commune des Eucalyptus en présence du wali, Abdelkader Zoukh. Lors de cette cérémonie, ont a assisté au lever des couleurs nationales et l'hymne national a été entonné. La célébration de la fête de la Victoire a été marquée par la baptisation d'un nombre d'écoles de noms de martyrs. Toujours dans le cadre de ce programme, les élèves du CEM Mohamed-Laghouati ont présenté l'opérette "Epopée de l'Algérie" et les lauréats du concours du meilleur exposé sur la grève historique des huit jours et les familles de martyrs ont été honorés. (APS)