Bordj Bou-Arréridj : Un message à méditer

La daïra de Ras El Oued a accueilli la célébration du 19 Mars, et c’est dans la commune d’Ouled Braham que la délégation, conduite par le wali M. Salah Affani, a assisté au lever des couleurs et écouté l’hymne national. Les moudjahidine, dont certains sont très malades, méritent eux aussi reconnaissance et assistance, a déclaré le wali qui a rendu visite au moudjahid Djeddi Amar, à Ras El Oued. Le premier responsable de la wilaya insiste sur la transmission du message des chouhada aux nouvelles générations qui doivent savoir que le pays pour lequel leurs aïeux se sont sacrifiés est en danger. M. Affani a rappelé les efforts soutenus du Président de la République pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

Grâce aux programmes décidés par le Président de la République, le gaz naturel par exemple est arrivé jusque dans les localités isolées, a affirmé M. Affani, qui a rappelé que ces efforts se sont poursuivis malgré les circonstances économiques difficiles. Le wali a inauguré un CEM baptisé du nom du moudjahid Medjdoub Mokrane et a posé la première pierre de deux groupes scolaires pour les cités AADL en construction. Il a précisé que le dégel des projets des secteurs de l’éducation, la santé et l’enseignement supérieur permettra de répondre aux différents besoins de la population. La délégation a honoré les patriotes, gardes communaux et victimes du terrorisme, en plus des champions sportifs locaux. F. D.