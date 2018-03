Sétif : Fierté et reconnaissance

C’est sous le signe de la fierté et de la reconnaissance qu’a été célébrée la Fête de la Victoire. Les festivités officielles ont été organisées à El Eulma, et les populations de Guelta Zerga et Bazer Sakhra ont rendu hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance.

C’est ainsi qu’après la pose d’une gerbe de fleurs et un moment de recueillement observé devant le mémorial des martyrs, le wali Nacer Maskri, accompagné du secrétaire de wilaya de l’ONM, des autorités civiles et militaires et des représentants d’organisations et d’associations, se rendra dans la commune de Guelta Zerga où il procèdera à une action analogue au niveau du cimetière des martyrs avant de baptiser la cité des 50 logements publics locatifs et des 40 logements participatifs au nom du moudjahid Kahoul Abdelkader.

Dans la commune de Bazer Sakhra, la baptisasion de la cité des 40 logements sociaux d’El Melah au nom du chahid Bachir Cherif Amar et sa famille honorée, laissera place à la mise en service du réseau de gaz naturel pour les 48 foyers de l’agglomération d’ «El Melalha». Une action qui s’inscrit dans le vaste programme de densification engagé dans une wilaya où le taux de couverture est aujourd’hui à 95%. L’inauguration de la salle polyvalente de la cité Ali-Lourassi et sa baptisation au nom du chahid Zine Bouzid sera suivie dans cette même cité par la mise en service de la nouvelle annexe administrative qui permettra de rapprocher d’avantage l’administration du citoyen. Dans la commune d’El Eulma, le wali donnera le coup d’envoi des travaux de raccordement des réseaux de gaz naturel et d’AEP avec la réalisation d’un réservoir de 300 m3 ainsi que l’ouverture des classes d’une école primaire au niveau de la mechta Lebraoula. Comme il assistera à des démonstrations sportives des Scouts Musulmans Algériens et procédera à la distribution de présents aux lauréats de différents concours.

La pose de la première pierre d’une opération d’aménagement urbain sera suivie par la visite au domicile de Tenoutit Ramdhane que le premier responsable de cette wilaya honorera. La pose de la première pierre pour la réalisation d’un château d’eau au niveau du POS 41-42 ainsi que plusieurs autres activités historiques et culturelles au complexe Djilani-Embarek couronneront le programme de cette journée, à l’issue de laquelle le wali honorera et remettra des présents symboliques à plusieurs participants.

F. Zoghbi