Festivités commémoratives officielles : Une journée mémorable

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a mis en exergue, hier à Nâama, l’importance de s'enorgueillir des faits d’armes de la guerre de Libération nationale et de l’histoire des luttes du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance. «Nous fêtons aujourd’hui un anniversaire éternel du combat du peuple algérien et une étape remarquable dont il est fier, car elle a couronné une lutte amère contre le colonisateur cruel et nous commémorons, à travers elle, la mémoire des héros du mois de mars, le mois des Martyrs, qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de l’Algérie et sont tombés au champ d’honneur afin que nous jouissions de l’indépendance», a déclaré M. Zitouni. Le ministre a également loué la grandeur de la Révolution du 1er Novembre 1954, rappelant que l’Etat algérien accorde une importance particulière à la glorification des faits d’armes de la guerre de Libération et de faire de ses faits, de ses symboles et de ses péripéties des étapes pour léguer l’histoire de la Révolution aux générations montantes qui doivent sauvegarder ce legs laissé par leurs prédécesseurs.

Ces déclarations ont été faites lors d’un colloque encadré par le Centre national des études et de la recherche sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954. Le conférencier, Merine Brahim, a abordé l’histoire de la zone 8 de la Wilaya V historique et le rôle de la zone frontalière dans le Sud-Ouest lors du déclenchement de la guerre de Libération nationale dans l’approvisionnement de l’ALN.

Le ministre a également présidé, au niveau du cimetière des martyrs «Bendouma» une cérémonie de lever des couleurs nationales, suivie de la lecture de la Fatiha du Livre saint et du dépôt d’une gerbe de fleurs ainsi que la réinhumation des ossements de 132 chouhada. Les habitants de la wilaya de Nâama ont mis à profit la célébration de la fête de la Victoire pour rendre un vibrant hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance de ses efforts pour la valorisation de la dimension révolutionnaire et historique de l’Algérie et l’intérêt qu’il accorde à l’affirmation des hautes valeurs de la guerre de Libération et la glorification des parcours et des luttes des héros de l'Algérie. Le ministre des Moudjahidine a reçu, au nom du Président de la République, une toile représentant des scènes de la bataille d’Imzy (6, 7 et 8 mai 1960) qui s’est déroulée dans les monts de la région.

A l'occasion des festivités célébrant cet anniversaire, des moudjahidine et des veuves de chouhada, ainsi que des organisations nationales et des associations de wilaya s’intéressant à l’écriture de l’histoire ont été honorés, de même que les lauréats de concours culturels, artistiques et de compétitions sportives. Plusieurs conventions ont été également signées entre la direction des moudjahidine de la wilaya de Nâama et d’autres directions, notamment celles de la culture, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement professionnels et le centre universitaire Salhi-Ahmed de Nâama portant sur l’organisation de sessions de formation et de colloques sur l’histoire, dans le cadre du renforcement de la prise en charge de la mémoire historique de la nation et la transmission du message du 1er Novembre aux générations montantes. (APS)