Forum de la sûreté nationale : préserver la sécurité et la stabilité du pays

La Direction générale de la Sûreté nationale a commémoré, hier, le 56e anniversaire de la fête la Victoire. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel a appelé les jeunes à demeurer fidèle au serment des chouhada et à préserver la sécurité et la stabilité du pays, ligne rouge à ne pas franchir. Dans une allocution prononcée en son nom par la responsable

de la cellule de communication, la commissaire-divisionnaire Hind Akkouche, M. Hamel a exhorté les jeunes à «s'imprégner des nobles valeurs des enfants de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, lesquels ont payé de leur vie pour que vive l'Algérie souveraine, digne et indépendante». «Les jeunes sont appelés aujourd'hui à tirer les enseignements de notre passé riche de hauts faits, œuvre de toute une génération de jeunes qui se sont révoltés pour libérer leur patrie du joug colonial et dont les sacrifices ont été couronnés par la victoire et l'indépendance nationale», a indiqué le général major dans son allocution. L'occasion était pour M. Hamel de rendre hommage aux sacrifices des chouhada qui ont voué leur vie à leur patrie et fait du 19 mars 1962 une date «à laquelle le colonisateur fut contraint de cessez-le-feu, de s'engager, de négocier et de concrétiser les revendications légitimes du peuple algérien dont la terre à été spoliée», citant les hauts faits des vaillants martyrs qui ont laissé un grand héritage de fidélité et de sacrifice à l'image de Larbi Ben M'hidi, du Colonel Amirouche, de Si Lhaouès, du Colonel Lotfi et de Ali «La Pointe».

Pour sa part, Mme Meriem Chorfi a mis l’accent sur le rôle des enfants durant la Révolution et a évoqué le courage du petit Omar Yacef, tombé en martyr à la fleur de l’âge avec Hassiba Ben Bouali, Ali La Pointe et Mahmoud Bouhamidi. La même intervenante a indiqué qu’»ils étaient nombreux ces enfants qui ont quitté précocement les bancs de l’école pour rejoindre les rangs des moudjahidine et ont acquis les préceptes du mouvement nationaliste et saisi le sens de l’engagement. De lourdes tâches leur ont été confiées, telles que la transmission des messages et le transport d’armes, a-t-elle souligné, spécifiant que ceux-ci «ont même participé à de nombreuses opérations aux côtés des moudjahidine et des fidaïne, et nombreux étaient ceux qui sont tombés au champ d’honneur».

Mme Chorfi a souligné que «l’engagement de ces enfants pour l’indépendance du pays doit servir d’exemple». Elle a estimé également que «la grandeur de la Révolution algérienne réside dans la participation de toutes les catégories du peuple. Hommes, femmes et enfants ont résisté et lutté contre l’occupant et se sont sacrifiés pour libérer notre pays du joug du colonialisme».

Le président de la FOREM, le professeur Mustapha Khiati, a rappelé les souffrances subies par l'enfant à cette époque. Il a dit que «la France coloniale a commis des crimes de guerre à l’encontre de jeunes de moins de 14 ans, emprisonnés, torturés et parfois exécutés». M. Khiati cite un témoignage selon lequel «près de 200.000 enfants périssaient chaque année dans les centres de groupement, soit quelque 800.000 enfants morts». Il a également souligné le rôle des enfants durant les événements de décembre 1960, dont beaucoup ont rendu l’âme durant ces manifestations, à l’instar de Saliha Ouatiki et Farid Meghraoui tombés sous les balles des forces françaises à l’âge de 12 ans.

Salima Ettouahria