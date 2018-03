Même si la scène politique doit connaître une confrontation de programmes : Les intérêts suprêmes du peuple au-dessus de toute autre considération

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé, hier, tous les Algériens à contribuer au mouvement démocratique pluraliste dans le pays en plaçant l'Algérie et les intérêts suprêmes de son peuple au-dessus de toute autre considération.

Dans un message lu en son nom par le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, à l'occasion de la célébration de la fête de la Victoire (19 mars) à la maison de la culture Ahmed-Chami, à Naâma, le Chef de l'Etat a estimé que «la scène politique doit connaître une diversité, une confrontation de programmes et une course au pouvoir.

Cependant le devoir de tout un chacun est de contribuer à ce mouvement démocratique pluraliste en plaçant l'Algérie et les intérêts suprêmes de son peuple au-dessus de toute autre considération». Evoquant les défis de l'heure, il a estimé «nécessaire que notre société continue à promouvoir la culture des droits et des libertés et la préservation de ses intérêts collectifs et suprêmes». «J'exhorte tous les enfants de ma patrie à suivre l'exemple de nos glorieux chouhada et de nos vaillants moudjahidine et à méditer les différents évènements que l'Algérie a surmonté avec succès depuis le recouvrement de notre indépendance et de notre souveraineté nationale», a-t-il ajouté, se disant convaincu que «notre pays est capable de sortir, indemne et victorieux, de nos difficultés financières actuelles et conjoncturelles».

«La fête de la Victoire doit nous inspirer d'autres victoires sur le sous-développement, la régression et la division pour surmonter les crises et les situations difficiles à travers le resserrement des rangs et la mobilisation des énergies et en prenant exemple sur nos glorieux ancêtres pour la préservation de l'unité nationale et la souveraineté de nos décisions, dans tous les domaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur», a insisté le Premier magistrat du pays. Qualifiant de «mémorable» la journée qu'a vécue, un 19 mars il y a cinquante-six ans, le peuple algérien, il a estimé que «ce parcours historique, foisonnant de soulèvements, de révoltes et de lutte a abouti à une maturité politique qui forgé une profonde conscience nationale à l'origine du déclenchement d'une grande Révolution, saluée à ce jour par la majorité des peuples du monde et glorifiée par le peuple algérien». Le Chef de l'Etat a affirmé que «le colonialisme n'aurait pas accepter de s'asseoir, d’égal à égal, à la table de négociations sans la fermeté de la Révolution et la foi de ses dirigeants dans le droit légitime de leur peuple à disposer de lui-même et à imposer l’indépendance», ajoutant que «les Algériennes et Algériens peuvent s'enorgueillir de leur histoire et renouer avec la confiance en soi en étant fiers de leurs exploits et réalisations. Ils doivent protéger ce legs prodigieux car de lui dépend leur grandeur et leur prospérité ainsi que la préservation de leurs droits moraux et matériels». Pour le Président Bouteflika, «l’esprit de la Révolution de Novembre et l’attachement du peuple algérien à une indépendance complète, non réduite, a conduit l’Algérie à la nationalisation progressive des biens de notre peuple, spoliés par le colonialisme, à commencer pas les terres agricoles, les mines et enfin les hydrocarbures, une réalisation accomplie en moins d’une dizaine d’années». «C’est cet esprit nationaliste élevé qui a présidé le processus de construction et d’édification qui à distingué l’Algérie et fait d’une ancienne colonie sous-développée sur tous les plans, un pays prospère en termes de savoir, d’industrialisation et de progrès socio-économique, a-t-il affirmé, ajoutant que «telle est l'Algérie indépendante, fruit de la victorieuse Révolution de Novembre mais également de la fête de la Victoire que nous célébrons aujourd’hui. Cette Algérie qui su faire entendre sa voix au niveau mondial, devenant la Mecque des opprimés et la locomotive d'une dynamique de consécration d’un nouvel ordre économique mondial, plus juste et plus équitable». Rappelant que «l'extraordinaire processus» de l’Algérie indépendante a été impacté par des bouleversements économiques mondiaux, puis par une douloureuse tragédie nationale, il a souligné que «le vaillant peuple algérien, toujours mû par l’esprit de Novembre, a su mobiliser ses énergies et forces de lutte et de résistance pour préserver l’Etat algérien indépendant».

Le Président de la République a mis en avant dans ce sens «le rôle crucial» des moudjahidine et de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), dans la consécration de cette résistance et dans la protection de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Et d'ajouter que «l'Algérie a repris le processus de construction et d'édification en s'inspirant de nos valeurs sacrées pour faire prévaloir la réconciliation sur la Fitna et l'intérêt suprême du pays sur nos intérêts personnels».

«Aujourd'hui, et face aux fluctuations du marché international (du pétrole) qui ont entraîné la perte de la moitié de ses recettes extérieures, l'Algérie s'accommode de la situation et veille, dans le cadre de la souveraineté nationale, à mobiliser ses capacités pour sortir de ce tournant difficile, maintenir le processus d'édification et s'orienter vers une économie affranchie de la dépendance excessive aux hydrocarbures, a soutenu le Président Bouteflika. (APS)