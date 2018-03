A l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue tunisien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi, à l'occasion du 62e anniversaire de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa «volonté constante de consolider les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage et de poursuivre l'action en vue de hisser les relations de coopération, au plus haut niveau, au mieux des intérêts des deux pays». «Il m'est agréable, au moment où le peuple tunisien frère célèbre le 62e anniversaire de son indépendance, de vous présenter au nom du gouvernement et du peuple algériens et en mon nom personnel, nos sincères félicitations et nos vœux les meilleurs, priant le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple tunisien frère «, a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Tout en partageant vos joies et celles du peuple tunisien frère en cette occasion nationale, chère à vos cœurs, lors de laquelle les Tunisiens se remémorent la lutte des enfants du peuple tunisien, hommes et femmes, et de ses martyrs qui se sont sacrifiés pour affronter les forces coloniales», a-t-il affirmé. «Je tiens à saluer vos démarches louables et vos efforts soutenus pour l'édification d'un état indépendant, démocratique, jouissant d'une place prestigieuse, aux fondements solides et pionnier dans le concert des Nations et des peuples», a indiqué le Chef de l'Etat. «Je saisis cette heureuse occasion pour rappeler les valeurs et principes pour lesquels nous avons lutté ensemble pour le recouvrement de notre liberté et notre indépendance et réitérer ma profonde satisfaction du niveau privilégié des relations de fraternité et de coopération unissant nos deux pays et peuples frères, en vous réaffirmant ma volonté constante de consolider les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage et de poursuivre l'action pour hisser les relations de coopération au plus haut niveau, au mieux des intérêts des deux pays», conclut le Président Bouteflika. (APS)