Conférence mondiale sur la sécurité des frontières : M. Hamel à Madrid

Le Directeur général de la Sûreté nationale, président d'Afripol, le Général-Major, Abdelghani Hamel, prendra part aujourd’hui à Madrid, à la tête d'une importante délégation, aux travaux de la conférence mondiale sur la sécurité des frontières.

Le programme de cette conférence qui s'étalera jusqu'au 22 mars en cours, portera sur «les derniers développements survenus sur la scène sécuritaire internationale, à l'ombre de la recrudescence de la criminalité transnationale qui constitue un danger et une menace commune pour la sécurité des pays», a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

Les participants à cette réunion débattront des «questions sécuritaires importantes et de l'intérêt commun entre les organes d'application de la loi en matière de sécurité des frontières et passeront en revue les efforts consentis et les expériences sécuritaires pionnières, notamment en matière de lutte contre toutes formes de criminalité transnationale». Cette conférence sera marquée par «une participation de haut niveau des dirigeants et chefs des organes d'application de la loi outre la participation de représentants d'organisations internationales et régionales ainsi que des spécialistes et des experts internationaux en matière de sécurité», indique-t-on de même source. (APS)