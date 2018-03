Grand sud : promouvoir les sports des jeunes

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali a affirmé dimanche, à Bordj Badji Mokhtar (Adrar), à l’occasion de la 22e édition de la fête annuelle du dromadaire (du 18 au 20 mars), en présence du wali d’Adrar, du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelkader Bouazghi du DJS, ainsi que des autorités locales et des notables de la région, que le département qu’il dirige ne ménagera aucun effort pour apporter toute l’aide nécessaire à la jeunesse du Sud, à travers la promotion du sport et des activités culturelles, avec la participation des associations locales qui militent dans ce sens. «L’Algérie est un vaste pays avec ses différentes et belles facettes. Toute la jeunesse de notre chère Algérie retient notre attention et on veillera à la servir. Raffermir les liens entre les populations et la jeunesse du Sud du pays avec les autres régions, à travers le sport et la culture, ne peut-être qu’une bonne chose. La promotion des sports à Adrar et à l’ensemble des régions du Grand Sud, fait partie de nos préoccupations» a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «La jeunesse du Sud dispose elle aussi de capacités réelles et qu’il est de notre devoir d’assister et de soutenir, d’autant plus que le Président de la République, Son Excellence, Abdelaziz Bouteflika, à travers son programme présidentiel et ses directives, insiste sur l’importance qu’on se doit d’accorder à la promotion en tous points de vue de la jeunesse algérienne à travers l’ensemble du pays, avec une attention particulière à celle du Grand sud. Cela en raison notamment des spécificités de ces régions sahariennes. Nous sommes à l’écoute et au service de notre jeunesse du Grand Sud». Le ministère de la Jeunesse et des Sports s’est dit favorable au soutien et à l’accompagnement des jeunes du sud. «On souhaite et on encourage ceux qui sont actifs sur le terrain à réfléchir à la création d’une Fédération algérienne du sport de méhari, avec l’accord de la Fédération équestre algérienne (FEA). Cela d’autant plus que les conditions dans le Sud et particulièrement à Bordj Badji Mokhtar s’y prêtent parfaitement» a-t-il indiqué. On encourage toutes les bonnes initiatives, comme celle d’organiser cette fête annuelle du dromadaire. Notre pays est riche de sa culture populaire diversifiée et de ses traditions. Ce genre de manifestation autant culturelle que sportive contribue aussi à la promotion du tourisme dans notre pays, et au rapprochement et édes changes fructueux entre les éleveurs de dromadaires et chameaux dans la région du Sud, pour promouvoir aussi les investissements dans le domaine et veiller à préserver ses élevages» a-t-il encore affirmé. Un super défilé de cavaliers sur dromadaires a été organisé pour la circonstance, en présence des associations culturelles et sportives de Bordj Badji Mokhtar, ainsi que la population locale très enthousiasmée, et qui a chaleureusement accueillie les ministres, El-Hadi Ould Ali et Abdelkader Bouazghi. Ces derniers étaient attentifs et à l’écoute des préoccupations des autorités locales, ainsi que des membres activant dans les différentes associations locales.

Mohamed-Amine Azzouz