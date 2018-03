Lutte mondiale contre le terrorisme , L’ambassadeur britannique : «L'Algérie joue un rôle prépondérant»

L'ambassadeur de Grande Bretagne à Alger, Barry Lowen a affirmé, hier que l'Algérie jouait un rôle «prépondérant» dans le cadre des efforts soutenus de lutte antiterroriste au plan international, rappelant la coopération bilatérale dans ce domaine à la faveur de l'échange d'expériences, d'expertises et d'informations. Dans un entretien accordé au quotidien El Khabar publié lundi, le diplomate britannique a déclaré «nous respectons l'expérience de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste», mettant l'accent sur la nécessité «d'appuyer les efforts des instances sécuritaires, eu égard à la recrudescence du rôle des groupes armés et à l'intensification des efforts des pays face à ce danger». «Il est clair que le terrorisme n'a pas de frontières et les pays ne doivent, par conséquent, pas avoir de frontières entre eux» dans leur lutte contre ce phénomène. Concernant la situation en Libye, le diplomate britannique a indiqué «nous sommes avec la réconciliation libyenne qui doit émaner de la seule volonté du peuple. La communauté internationale doit soutenir le processus de paix et de dialogue libyen. Sur ce point, l'Algérie a une grande expérience dans le processus de réconciliation pour instaurer les bases de la paix et de la lutte antiterroriste». «Il n'y a pas de place pour une solution militaire à la situation qui y prévaut depuis des années», a-t-il dit, insistant sur «l'impératif» d'un dialogue inter libyen pour le règlement de la situation et le processus de paix onusien. Evoquant la décision de transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Al Qods occupée, il a précisé que son pays n'était pas favorable à cette décision et que la position de son pays concernant le processus de règlement était claire et constante.