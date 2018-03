Bordj Bou Arreridj : La gendarmerie sensibilise les piétons

Les accidents de la circulation font beaucoup de victimes parmi les piétons. Ils paient cher leur inattention et même leur mauvaise connaissance du code de la route, en plus du manque de civisme des chauffeurs. Malheureusement, ce sont les enfants qui sont les plus touchés par ce phénomène. Des milliers d’entre eux perdent la vie chaque année à cause de cette situation.

La gendarmerie nationale, à côté de sa mission classique de répression des délits liés au code de la route, a engagé un travail de sensibilisation en leur direction pas seulement pour les préserver de ce phénomène mais aussi pour les préparer en tant que conducteurs de demain.

C’est ainsi que le groupement de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a choisi 3 écoles privées de la région pour lancer une action de vulgarisation de la réglementation en vigueur. Dans chaque école, ce sont 30 élèves qui sont ciblés pour toucher à leur tour leurs camarades ainsi que leur entourage. Cette formation, étalée sur 5 séances de 45 minutes chacune, devra être sanctionnée par un permis dit de piéton qui devra les préparer des années après à celui de la conduite. Ce qui devra permettre de préserver leur vie, dans un premier temps, et celles des autres ensuite. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une collaboration a lieu entre la gendarmerie nationale et le secteur de l’éducation. Plusieurs élèves appartenant aux différents établissements scolaires ont effectué des visites dans les unités de ce corps pour faire connaissance avec ses éléments, ses équipements et surtout ses missions. Des enfants sont tentés également de devenir gendarmes. Ce qui leur donnera la possibilité de contribuer à la lutte contre tous les phénomènes négatifs qui caractérisent la société, pas seulement les accidents de la circulation.

Fouad Daoud