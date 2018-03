Journée internationale de la santé bucco-dentaire : 3,9 milliards de personnes concernées à travers le monde

Aujourd’hui 20 mars, c’est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Une initiative de la Fédération dentaire internationale (FDI) pour célébrer les bienfaits d’une bouche saine et promouvoir la sensibilisation à travers le monde sur cet aspect lié à la santé buccodentaire et sur l’importance de s’occuper de l’hygiène buccodentaire (enfants, jeunes et personnes âgées). C’est une journée importante, parce que près de quatre milliards de personnes à travers la planète souffrent de maladies buccodentaires, avec une prévalence de l’ordre de 60 à 90 % chez les enfants en âge de scolarisation. Selon la représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, le Dr Lylia Oubraham, «le bilan sanitaire de l’Organisation pour l’année 2017 démontre qu’environ 3,9 milliards de personnes présentent des pathologies buccodentaires, soit plus de la moitié de la population mondiale», a-t-elle indiqué. Selon cette représentante de l’OMS en Algérie, la prédominance des maladies buccodentaires chez les enfants en âge de scolarisation se situe entre 60 et 90 % des effectifs soumis à des contrôles médicaux, ajoutant que parmi la population touchée par ces pathologies, ce bilan relève qu’entre 60 et 70 % d’enfants et d’adultes, de moins de 40 ans, souffrent de problèmes de santé buccale. Sur un autre plan «30 % des personnes âgées entre 65 et 74 ans sont dépourvues de dentition, alors que les problèmes de caries, de gencives et de dénudation des dents touchent presque 100 % des adultes », a-t-elle fait observer, soulignant qu’une stratégie a été mise en place par l’OMS en vue de réduire l’impact de ces pathologies sur la population mondiale.



90% des enfants examinés présentent au moins une carie dentaire



Cette stratégie, qui s’étalera jusqu’à 2025, s’articule essentiellement sur la prévention, le dépistage précoce des maladies buccodentaires, en milieu scolaire en particulier, le suivi des programme de lutte contre la carie et l’accompagnement des plan d’action mis en œuvre pays les pays où il est enregistré une prévalence de ces pathologies, a-t-elle précisé.

En Algérie, un enfant sur deux a, au moins, une carie dentaire. Une enquête faite par le service d’odontologie préventive du CHU Mustapha a révélé que 90% des enfants examinés présentent au moins une carie dentaire. Ils viennent des quartiers défavorisés comme de ceux dits favorisés.

Ce résultat est plus proche de la réalité du terrain. Face à cette situation, le programme national de la santé bucco-dentaire en milieu scolaire est principalement axé sur la prévention. Le chirurgien-dentiste joue un rôle préventif dans le dépistage des maladies et des anomalies ainsi que dans l’éducation à l’hygiène bucco-dentaire auprès de chaque enfant scolarisé. L’objectif principal est la diminution de la prévalence carieuse par l’acquisition des bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire de l’enfant. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en exergue l’importance du dépistage précoce de ces pathologies, depuis la période de grossesse jusqu’à l’âge de dix ans, de façon à pouvoir traiter à temps les causes et les facteurs favorisant l’apparition de caries ou tout autre type de pathologie bucco-dentaire.

S’attaquer aux tarifs exorbitants



Pour sa part, le conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes veut s’attaquer aux tarifs exorbitants pratiqués par les cabinets des chirurgiens-dentistes pour les soins bucco-dentaires, mais aussi mettre fin à la disparité des prix qui varient d’un cabinet à un autre.

Pour ce faire, il compte réagir prochainement en mettant en place une réglementation pour ce secteur et fixer les seuils de prix.

Il faut dire que les praticiens sont complètement libres concernant les tarifs appliqués. C’est pour cela que le coût des soins peut atteindre le double du prix réel. Pour contrer cela, ledit conseil veut travailler en collaboration avec le ministère de la Santé ainsi que celui du Travail, pour mettre en place des commissions de travail qui se pencheront sur ce sujet. Sur un autre plan, les membres de ce conseil déplorent le fait que le remboursement de certains soins dentaires se fait selon un barème qui ne répond pas à la réalité du marché d’aujourd’hui.

Farida Larbi