Bien-être : Quand le bonheur nous titille

S'il y a une chose sur laquelle s'accorde tout le monde, c'est sans doute l'importance, voire le droit au bonheur.

Être heureux est au-dessus de toutes les priorités.

On peut se passer ou fermer l'œil sur l'argent et d’autres aspects matériels, mais jamais, sans cette sensation de bien-être qui nous réconcilie avec nous-mêmes, indispensable de surcroît pour nous procurer l'énergie nécessaire afin d’affronter les aléas de la vie. Être heureux, en fait, est le souci commun, la finalité des humains. Ce n'est pas étonnant que l'on ait consacré une journée mondiale du bonheur. Mieux encore, un département ministériel pour ce dernier, dans certains pays. Ça paraît bizarroïde, ou tout simplement un fait insolite. Et pourtant, le bonheur est une question fondamentale et cruciale. Aujourd'hui, goûter à cette forme de satisfaction morale est le vœu des grands et des petits. Bien sûr, à chacun sa définition du bonheur, et aussi ses moyens ainsi que ses petites astuces pour y parvenir. A vrai dire, si l’on devait choisir entre être heureux, cette paix intérieure à laquelle chacun aspire, et une promotion, un voyage, on répondra, sans ambages, que le bonheur reste irremplaçable, indétrônable par rapport aux autres richesses. Les Algériens que nous sommes sont formels d’ailleurs sur cette question. Pas étonnant que l’on tienne au proverbe « La paix devance la richesse » et classer cette préoccupation en tête de la pyramide des besoins. Nous sommes même un peuple heureux. Une publication, dans ce sens, par l'ONU, en mars dernier, pour le programme mondial, qu’elle a lancé en 2012, à savoir, «Le pays le plus heureux du monde», classe 155 pays de la planète, dont l’Algérie —en fonction de certains critères— parmi les peuples jouissant d'un équilibre sain entre la prospérité, mesurée de manière conventionnelle, et le capital social, qui signifie un degré de confiance élevé dans une société et des inégalités moindres. En d’autres termes, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et l'aide sociale. Il faut dire aussi que l’Algérie est classée premier pays africain, la Norvège, elle, a décroché la première place mondiale, à la faveur de cette étude. Une chose est sûre, cette reconnaissance, nous l’avons méritée. Il suffit peut-être de savoir que notre pays atteint les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), adoptés à l’ONU, en termes d’accès à l’eau et à l’assainissement, sans oublier le programme ambitieux de relogement et de la lutte contre l’habitat précaire ou encore l’espérance de vie qui a progressé pour se situer autour de 77,5 ans, contre 73,8 pour les hommes algériens.

Samia D.