Dans la lucarne : Le démenti du «carton plein»

Lorsqu’on n’est pas impliqué directement dans les affaires du football, on peut dire ce que l’on veut. Comme dit l’autre, «la langue n’a pas d’os». On peut la remuer comme bon nous semble. Quelque part, on est maître de ses mouvements et aussi de ses mots. Là, on peut même dire que c’est un peu l’unanimisme, puisque tout le monde ou presque est d’accord —ou du moins partage cet avis. Ceci dit, les avis sont partagés sur notre football et plus particulièrement nos différents championnats et aussi les clubs qui les animent. On sait que nos compétitions sont passées en mode professionnel depuis la saison 2010/2011 et personne ne peut dire le contraire. Certes, on peut avancer que, malgré les mesures d’accompagnement prises par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lui-même, on constate toujours des «manques», eu égard au fait que les acteurs, qui devaient matérialiser sur le terrain cette nouvelle expérience, n’ont presque rien fait. Sans infrastructures, sans véritables sponsors dénichés par les clubs «dits professionnels» eux-mêmes, on ne peut aboutir à rien. Les clubs étaient sommés de s’autosuffire —et surtout s’autofinancer— et ne pas compter exclusivement sur les deniers publics. Ce serait suicidaire et c’est, peut-être, à cause de cela que les choses n’ont pas réellement fonctionné comme elles auraient du. En dépit de cela, les efforts de l’Etat algérien pour permettre à ce nouveau système de compétition de «vivre» ont été «titanesques» en dépit des «bourrasques» subies. Ce ne fut pas facile, eu égard aux souffrances et aux sacrifices consentis 7 ans durant. Ce système a, malgré tout, résisté vaille que vaille. Il est toujours là ! On peut même dire qu’il donne de très bons fruits. Le fait que quatre de nos clubs ont passé les mailles des filets et ont pu tenir la dragée haute à l’adversité, ne peut que nous rendre plus fiers.

En Ligue des champions d’Afrique, le MC Alger et l’ESS ont atteint la phase des poules brillamment. Le MCA a même «ridiculisé» tout le monde sur son passage. L’USMA et le CRB ont, eux aussi, assuré les «barrages». Car, il faudra aussi passé par un second round des 1/16es de finale de la coupe de la CAF. Une façon d’introduire les équipes qui n’ont pu suivre le haut «level» en Ligue des champions. Toujours est-il, nos clubs sont là défiants leurs homologues du continent avec une certaine assurance. Car, faut-il le répéter, on ne peut faire qualifier autant de monde (04 sur 04) si on n’a pas une assise assez forte, aussi bien sur le plan technique que physique. Les détracteurs sont toujours là à guetter les performances pour tenter de les remettre en cause. Lorsqu’un club algérien «cartonne», ils vous diront « qu’il a joué contre une équipe faible composée de cordonniers, coiffeurs ou chauffeurs de taxis». Ces propos pour dénigrer les exploits de nos clubs sont dénués de tout fondement.

Après la victoire du MCA (9 à 0) contre l’AS Otoho, le champion (ou vice-champion) du Congo, ils vous diront que «c’est un bon match». Ce n’est pas vrai ! Ce sont les Mouloudéens qui l’ont sublimé en «écrasant» leurs vis-à-vis par leur prouesse technique, leur talent et la valeur affichée sur la «verte pelouse» du 5-Juillet. Pourquoi veut-on minimiser les exploits de nos clubs ?

La question reste posée. On ne cherche qu’à vanter les championnats européens pour tenter de «leurrer le peuple». Le MCA, l’ESS, le CRB et l’USMA ont prouvé que nous possédons des éléments de qualité dans notre championnat et on craint nos clubs ailleurs. D’où le fait que certains utilisent des moyens détournés —les arbitres— pour nous barrer la route et nous battre. C’est pour cette raison qu’ils intègrent le Comité exécutif (CE) de la CAF. Il faut faire confiance à nos clubs. Qu’on cesse de leur chercher des «poux», même sur la «tête d’un chauve».

C’est illogique et pas sportif du tout !

Hamid Gharbi