Amical : La Centrafrique affrontera la Gambie et le Kenya

La sélection centrafricaine disputera deux matchs amicaux, contre la Gambie et le Kenya, au cours du mois de mars, en prévision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations dont la phase finale aura lieu au Cameroun en 2019, selon la Fédération centrafricaine de football (FCF). Lors de sa première rencontre, la Centrafrique jouera contre la Gambie le 23 mars à Banjul, avant d'en découdre, quatre jours après, avec le Kenya à Marrakech (Maroc), a ajouté la même source. En prévision de ces deux matchs, le sélectionneur des «Fauves», Raoul Savoy, a convoqué 21 joueurs, dont certains issus du championnat local, notamment Samolah Elvis (Anges de Fatima) et Ngam Ngam (St-Cyr de Diplomate Foot Club 8), en plus du retour de plusieurs éléments que le Suisse n’a jamais dirigés, comme Kago Gervais et Demba Malik. Les autres internationaux sont issus des championnats d’Europe, d'Afrique et d'Asie, à l’image de l'attaquant Eudes Dagoulou (Emirats arabes unis), absent de la sélection depuis un an. Au rang des absents, Dylan Mboumbouni qui était initialement dans la liste, s’est désisté et Limane Moussa, à l'essai avec un club aux Etats-Unis.

Evoluant dans le groupe (H) des éliminatoires de la CAN-2019, aux côtés de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Rwanda, la Centrafrique partage la 1re place avec la Guinée (3 points), grâce à sa victoire sur le Rwanda à Bangui (2-1), alors que le «Syli national» est revenu avec les trois points d'Abidjan (3-2). Lors de la seconde journée, prévue en septembre prochain, les «Fauves» se déplaceront à Conakry pour affronter la Guinée et la Côte d'Ivoire ira défier le Rwanda.