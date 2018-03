Classement des buteurs : Frioui (USMB) monte sur le podium

L'attaquant de l'USM Blida, Samy Frioui, auteur d'un doublé lors de la victoire face à l'USM El-Harrach (2-0), a rejoint la troisième place au classement des buteurs de la Ligue-1 Mobilis de football, au terme de la 23e journée. Avec 11 buts depuis le début de la saison, Frioui rejoint à la 3e place Mustapha Djalit (JS Saoura) qui a retrouvé le chemin des filets à domicile face à l'Olympique Médéa (2-0) après six matchs de disette. En tête du classement, Mohamed Amine Abid (CS Constantine) est aux commandes avec 14 réalisations, suivi par Oussama Darfalou (USM Alger) avec 13 buts. L'attaquant, Youcef Chibane, arrivé lors du mercato d'hiver au MC Oran en provenance de l'ES Sétif, est en train de monter en puissance, atteignant la barre de cinq buts en huit matchs livrés avec l'actuel dauphin du championnat. Lors de la phase aller sous les couleurs de l'Entente, l'ancien joueur du DRB Tadjenanet n'avait marqué aucun but. La course pour la succession d'Ahmed Gasmi (NA Hussein-Dey), sacré meilleur goleador la saison dernière avec 14 réalisations, dont 8 sur penalty, s'annonce ainsi palpitante.



Classement des buteurs



14 buts : Mohamed Amine Abid (CS Constantine)

13 buts : Oussama Darfalou (USM Alger) 11 buts : Mustapha Djallit (JS Saoura), Samy Frioui (USM Blida)

07 buts : Zakaria Naïdji (Paradou AC), Hamza Banouh (USM El-Harrach/ES Sétif)

06 buts : Mohamed Toumi (MC Oran), Sid-Ali Yahia Chérif (JS Saoura)

05 buts : Adil Djabout (JS Kabylie), Sofiane Bendebka (MC Alger), Youcef Chibane (MC Oran).