Championnat croate : Soudani retrouve la compétition

L'attaquant international algérien du Dinamo Zagreb Hilal Soudani, remis d'une blessure à la jambe, a retrouvé dimanche la compétition lors de la victoire décrochée à domicile face à la lanterne rouge Rudes (2-0), en match comptant pour la 26e journée du championnat croate de football. Le deuxième meilleur buteur en activité de l'équipe nationale (22 buts), blessé face à Slaven Belupo (victoire 1-0) le 4 mars, a raté les deux dernières sorties de son équipe soldées par de lourdes défaites face à Rijeka et NK Lokomotiva sur le même score (4-1). À l'issue de cette victoire, le Dinamo Zagreb conforte sa position en tête du classement avec 59 points, soit neuf de plus que son dauphin Hajduk Split qui compte un match en moins à disputer dimanche sur le terrain d'Osijek. Soudani (30 ans) avait rejoint le club croate en 2013 en provenance de Vitoria Guimaraes avec lequel il avait remporté la Coupe du Portugal en 2013. Le natif de Chlef aura l'occasion de découvrir l'équipe nationale sous l'ère Rabah Madjer à l'occasion des deux matchs amicaux face à la Tanzanie, le jeudi 22 mars au stade du 5-Juillet d'Alger et le mercredi 27 mars face à l'Iran à Graz en Autriche, puisqu'il figure sur la liste des 24 joueurs retenus par le coach national. Lors du dernier stage effectué en novembre 2017, Hilal Soudani avait déclaré forfait pour blessure.