Equipe Nationale : Début du stage à Sidi Moussa

La sélection nationale de football a entamé hier son stage au centre technique de Sidi Moussa, sous la houlette du sélectionneur national, Rabah Madjer, et ses deux adjoints, Meziane Ighil et Djamel Menad. Ce regroupement, qui sera ponctué par deux matchs amicaux, face à la Tanzanie et à l’Iran, s’étalera jusqu’au 28 mars.

L’ensemble du groupe était attendu hier aux environs de 12h00. Tous les joueurs convoqués étaient présents, y compris Slimani et Bennaceur qui étaient en convalescence. Le staff technique à convoqué vingt quatre éléments en prévision des deux joutes amicales. Une liste pour le moins surprenante, qui comporte onze joueurs évoluant dans le championnat national. C’est la première fois depuis plus d’une dizaine d’années qu’on remarque la présence d’autant de joueurs locaux en sélection. Les intentions du coach national, à savoir constituer une équipe nationale dont l’ossature sera essentiellement composée de joueurs évoluant dans le championnat national, commencent ainsi à prendre forme. Ainsi, Madjer a fait appel aux joueurs locaux qui se sont distingués durant cette phase retour de la Ligue-Une. Certains font leur retour en sélection à l’image de Benmoussa ou encore Belkalem. Pour d’autres, ce sera un baptême de feu en équipe première, même si certains ont déjà eu l’occasion de porter les couleurs nationales au sein des jeunes sélections. Il s’agit du joueur du Paradou AC, El Mellali, des deux attaquants du CS Constantine, Abid et Belkheir, de l’avant centre de la JS Kabylie, Boukhenchouche ou encore du défenseur axial du CR Belouizdad, Nâamani. Ils pourront ainsi faire leurs preuves à l’occasion des deux rencontres que l’EN aura à disputer. En effet, les Verts seront les hôtes de la sélection tanzanienne, le 22 mars. Le match aura lieu à

18h00 au temple du football national (5-Juillet). Les coéquipiers de Mahrez, auteur d’une belle saison avec son club de Leicester, iront à Graz (Autriche), pour se mesurer à l’équipe de la République islamique d’Iran, qui peaufine sa préparation pour le mondial de Russie- 2018. Cette confrontation est prévue pour le 27 du mois à 18h00. Pour sa part, l’équipe nationale, en pleine phase de reconstruction, continue de se préparer en prévision des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations 2019, au Cameroun.

Pour sa prochaine sortie, l’Algérie qui évolue dans le groupe «G» en compagnie du Togo, de la Gambie et du Benin, se rendra à Banjul. Cette rencontre face aux Scorpions gambiens compte pour la deuxième journée des éliminatoires. Lors de la première manche, les Verts s’étaient difficilement imposés à Blida, face aux Eperviers Togolais (1-0). Lors de la première journée de ce regroupement d’une semaine, Madjer et ses adjoints, qui a ont des discussions avec l’ensemble des joueurs, ont prévu une séance d’entrainement légère dans l’après midi.

Rédha M.