Boxe, Journée maghrébine de la Protection Civile : tournoi en présence de boxeurs internationaux

Un tournoi célébrant la journée maghrébine de la Protection Civile a débuté dimanche à la salle omnisports «Abdallah Belarbi» de Tiaret, en présence de 18 boxeurs de l'équipe nationale seniors qui préparent les championnats arabes au Soudan et les Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne. Le programme de cette compétition, organisée dans le cadre de la célébration de la Journée maghrébine de la protection civile, comporte neuf combats entre les éléments de la sélection nationale dans les catégories de poids de 52 à 91 kg. Le premier opposant dans la catégorie des 52 kg, le vice-champion du monde, Mohamed Flissi, et Ossama Mordjane. Dans une allocution d'ouverture, le directeur de wilaya de Tiaret de la Protection civile, le colonel Abdelwahab Safia, a souligné que l'organisation de ce tournoi à l'occasion de la célébration de la Journée maghrébine de la protection montre l'intérêt de la Direction générale de ce corps pour le sport et la vulgarisation de sa pratique au sein de ses éléments. Pour sa part, l'entraîneur national de boxe, Ahmed Dine, a déclaré à l'APS, que cette manifestation sportive, programmée dans le cadre d'un stage bloqué de l'EN du 14 au 29 mars, vise à sélectionner les éléments qui représenteront l'Algérie au championnat arabe de boxe seniors, prévu au mois d'avril prochain au Soudan. Le sélectionneur national a également souligné qu'il œuvre à un rajeunissement de l'équipe nationale, ajoutant que l'équipe de la Protection civile de la wilaya de Tiaret est l'une des équipes qui renforcent la sélection nationale par des éléments jeunes. De son côté, le président de la Fédération algérienne de boxe, Abdeslam Draa, a signalé que l'équipe nationale juniors messieurs est en stage à Cheraga (Alger) et prépare un tournoi international prévu en Bulgarie au début du mois d'avril prochain, les Jeux africains d'Alger et le championnat d'Afrique du 6 au 12 mai au Maroc, qualificatif pour les Jeux olympiques de la jeunesse prévu en octobre prochain en Argentine. Les sélections juniors et séniors, dames et cadets garçons, entament un stage bloqué à Sétif. La sélection féminine juniors prépare les Jeux africains à Alger et celle des séniors les Jeux méditerranéens 2018 en Espagne, a-t-il ajouté annonçant dans ce sens un stage en début avril dans la wilaya de Bouira.

Lors de la célébration de cette journée, 18 boxeurs de l'équipe de la Protection civile de la wilaya de Tiaret ont été honorés par la Fédération algérienne de boxe. Pour sa part, la direction de la Protection civile de la wilaya a honoré 12 anciens boxeurs algériens dont Mohamed Benguesmia, Mohamed Allalou, Mustapha Moussa et Mohamed Boudchiche. Les festivités ont été organisées par les directions de la protection civile et de la jeunesse et des sports de la wilaya, en coordination avec la fédération algérienne de boxe (FAB).