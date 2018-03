Athlétisme, Constantine : Lancement des mini-Jeux olympiques

La 1re édition des mini-jeux olympiques pour les enfants âgés entre 9 et 12 ans sera lancée aujourd’hui, mardi à l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports (INFS-CJS) de la ville de Constantine, a-t-on appris dimanche du chef de service de l'éducation physique et sportive à la direction de la jeunesse et des sports (DJS). Organisée à l’initiative de la DJS de la wilaya de Constantine en collaboration avec l’INFS-CJS, «cet évènement, qui constitue une nouvelle expérience en Algérie, est le premier du genre à l’échelle nationale», a indiqué M. Houam Abdelhamid, précisant que cette 1re édition qui devra se poursuivre jusqu’au 25 mars en cours, est placée sous le slogan «Défis sportifs». «La mini olympiade» consiste à organiser des compétitions pour les équipes distinguées dans les différentes disciplines sportives à Constantine, a expliqué le même responsable, faisant savoir que l’organisation de ce rendez-vous sportif s’inscrit dans le cadre du programme de l’animation sportive destiné aux enfants durant les vacances scolaires. Ce rendez-vous sportif verra la participation de 649 sportifs, dont 232 filles, a souligné M. Houam, citant dans ce contexte que de nombreuses équipes par discipline ont été sélectionnées, dont le football (11 équipes), le handball (6 équipes), le volley-ball (12 équipes), le basket-ball (12 équipes), l’athlétisme (2 équipes), la natation (2 équipes), le judo (2 équipes) et le karaté (2 équipes). Plusieurs équipes relevant d’autres disciplines sportives, comme le cyclisme, l’aïkido, le kick boxing et le full-contact, prendront part à la première édition des mini-jeux olympiques à travers des exhibitions visant à encourager les jeunes à la pratique sportive, a ajouté le chef de service de l'éducation physique et sportive de la DJS. Le complexe sportif de l’INFS-CJS (ex-CREPS) qui abritera cette grande compétition est composé de plusieurs infrastructures, à savoir une salle omnisports (OMS), une piscine de 25m de long, une piste d’athlétisme, un terrain de football en gazon synthétique et une salle pour les arts martiaux, a-t-on noté. Cette expérience sera généralisée au cours des prochaines années pour revêtir un caractère national, a affirmé la même source, certifiant que cette manifestation constitue «un stage» pour ces jeunes qui leur permettront d’acquérir «plus de compétitivité et d’expérience» pour les échéances sportives.