Handball, Coupe arabe des clubs (Gr. B - 3e J) : Défaite de l'ES Arzew devant Le Club Qatar (34-41)

Le club algérien de l'ES Arzew s'est incliné devant le SC Qatar sur le score de (34-41) (mi-temps : 19-17), lors de la troisième journée de la Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe de handball (groupe B), disputée à Sfax (Tunisie). C'est la troisième défaite de suite de l'ES Arzew après celles concédées devant le Ahly Djeddah d'Arabie saoudite (28-34) et le CS Sakiet Ezzit de Tunisie (26-38). L'ES Arzew évolue dans le groupe B aux côtés du Club sportif Sakiet Ezzit (tenant), Qatar Club, le Ahly Djeddah, Ittihad Tripoli (Libye) et Ahly Sedab (Oman). Le groupe A est composé de l'ES Aïn Touta, second représentant algérien, en compagnie du Club Handball Jammel (Tunisie),

Al-Gharrafa (Qatar), Al-Ahly Tripoli (Libye) et le MC Oujda (Maroc), les Irakiens de Police ayant déclaré forfait. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale prévus le jeudi 22 mars, alors que les demi-finales se joueront le lendemain.