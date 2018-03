Karaté-DO, Police : 110 athlètes à Guelma

Le championnat régional de Karaté-do des services de la Sûreté nationale, lancé dimanche à Guelma, a vu la participation de près de 110 sportifs issus de différentes wilayas de l'Est du pays. L'édition de la saison 2017-2018 de cette compétition, organisée à la salle omnisports du complexe sportif Souidani Boudjemâa de la ville de Guelma, a été caractérisée par la présence de 14 équipes qui représentent les différents services de la sûreté nationale. Au cours de son allocution inaugurale, le chef de service de la santé, de l’activité sociale et sportive de la région Est, le Commissaire divisionnaire de police, Redha Chetouh, a indiqué que la Direction générale de la sûreté nationale accorde une grande importance à la pratique sportive et la soutienne à travers l’élaboration de programmes étudiés établis sur des bases méthodologiques et scientifiques. À l’issue de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation sportive, organisée par le service régional de la santé et de l’activité sociale et sportive de Constantine en collaboration avec la Sûreté de la wilaya de Guelma, les éliminatoires de ce championnat ont été entamés et les résultats seront annoncés demain lundi à la fin de cette compétition.