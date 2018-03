Ligue des Championsd’Afrique : Le MC Alger et l'ES Sétif en phase de groupes

Les deux représentants algériens en Ligue des Champions, le MC Alger et l'ES Sétif seront présents en phase de groupes de la prestigieuse compétition africaine dont le tirage au sort est prévu mercredi au siège de la Confédération africaine de football (CAF). Outre le MCA et l'ESS, la phase de poules regroupera également des clubs aussi huppés, à l'image du Ahly du Caire (Egypte), de l'Espérance Tunis et l'Etoile du Sahel (Tunisie) ou encore Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud). En revanche, des équipes habituées à la phase de groupes à l'instar d'Al Hilal (Soudan), Vita Club (RDC) ou encore l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) vont se contenter de la Coupe de la Confédération après leur élimination précoce.

Les 16 qualifiés pour la phase de groupes :

MC Alger et Entente Sétif (Algérie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Primeiro de Agosto (Angola), Township Rollers (Botswana), Al Ahly (Egypte), Horoya AC (Guinée), Difaâ El Jadida et WAC Casablanca (Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Mbabane Swallows (Swaziland), AS Togo-Port (Togo), Espérance Tunis (Tunisie), Etoile du Sahel (Tunisie), Kampala CCA (Ouganda) et Zesco Utd (Zambie).