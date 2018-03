Ligue-2, MOB : Ait Djoudi succède À Bouarrata

Le bon parcours que réalise le MOB en championnat n’a pas aidé à la stabilité de la barre technique. Fait presque habituel au sein du club de la Valée de la Soummam, l’équipe première s’apprête à accueillir son troisième entraîneur cette saison.

Pourtant, rien ne présageait le départ de Rachid Bouarrata, auteur d’un parcours plus que satisfaisant avec les Crabes. Pourtant, le technicien a annoncé à la surprise générale son départ au lendemain du nul ramené de Relizane (0-0). Et, comme pour affirmer que sa démission est irrévocable, il a été décidé entre lui et la direction que la signature du protocole de résiliation du contrat se ferait lundi, soit moins de quarante-huit heures après l’annonce de sa démission.

Quant aux raisons qui ont poussé Bouarrata à démissionner, certaines sources affirment que le technicien n’a pas du tout apprécié que des dirigeants aient tenté de s’immiscer dans mon travail. «Les choix, c’est moi qui les assume. À partir de là, je ne permettrai à personne de me les dicter», a-t-il dit sans ambages, rapporte une source proche du staff technique.

Apparemment, Rachid Bouarrata a une prise de bec avec un membre du directoire qui voulait lui imposer des joueurs. Chose que le technicien, connu pour ne jamais badiner avec ça, a rejeté fermement. Pis, il a déposé sa démission aussi tôt rentré à Béjaia.

Qu’à cela ne tienne, la direction du MOB n’a pas, semble t-il, trop insisté pour garder son entraîneur, comme ce fut le cas avec Mustapha Biskri, qui avait démissionné alors que l’équipe carburait en championnat. Rachid Bouarrata est remplacé dans la foulée par un autre entraîneur.

En effet, le MOB est parvenu à un accord avec Azzedine Ait Djoudi, l’ancien entraîneur de la JSK. Déjà pressenti pour succéder à Biskri au lendemain de son départ de la JSK, Ait Djoudi devrait entamer ses nouvelles fonctions dans les prochaines heures. Il aura pour mission de faire accéder le MOB en Ligue-1 Mobilis.

Actuel 3e au classement général, avec deux points de retard seulement du leader, l’AS Ain Mlila, le MOB garde son destin en main. Sauf accident de parcours, il file droit vers l’accession. Reste à savoir si le changement d’entraîneur ne chamboule pas la fin de saison des Crabes…

Amar Benrabah