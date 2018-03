Grand angle : Colère chinoise

Washington verserait-elle dans la provocation ? À l’heure ou l’embellie semble gagner la péninsule coréenne, en plein cœur du pacifique ouest des nuages s’amoncellent.

L’enjeu : l’ïle de Taïwan.

Durant sa campagne électorale, Donald Trump n’a pas caché sa sympathie pour ce territoire distant de 160 km des côtes chinoises. Les dirigeants de Taïwan se sont empressés de lorgner du côté de Washington en quête d’un soutien d’autant que le nouveau locataire de la Maison blanche a, à maintes fois, déclaré vouloir renforcer les relations et les échanges commerciaux avec l’île rebelle. Des déclarations qui ont suscité à l’époque une vive réaction de la part de Pékin. D’autant que dans une interview Wall Street Journal au début de son mandat Donald Trump a même franchit le Dead line imposé par la Chine en déclarant haut et fort qu’il était prêt à remettre en question le principe d’une « Chine unique » renonçant ainsi à un fait que Washington respecte depuis 1979. Cette attitude a fait dire aux hauts responsables chinois que le président Trump «se tirera une balle dans le pied» s’il maintenait cette optique. Depuis, rien n’a vraiment changé. Le président Trump garde toujours le cap. Les Etats-Unis viennent d’adopter une loi qui a provoqué instantanément le courroux de Pékin et qui consiste à renforcer les liens entre les Washington et Taipei. Le «Taiwan Travel Act», validé auparavant par la Chambre des représentants et le Sénat, encourage les hauts responsables américains à se rendre à Taïwan pour y rencontrer leurs homologues, et inversement. Les Etats-Unis, qui pour l’instant n’ont pas totalement franchi le rubican, maintiennent cette ambigüité avec l’île en y conservant tout de même des relations commerciales et lui vendent des armements. Pour Pékin c’est le pas de trop. La loi américaine qui s'ingère dans les affaires intérieures de la Chine et Washington doit stopper tout lien entre les armées américaine et taïwanaise, et toute vente d'armes à Taïwan, afin d'éviter de porter gravement atteinte aux relations bilatérales et militaires entre la Chine et les Etats-Unis ». L’épisode taïwanais ne fait que commencer ; l’essentiel n’est pas de savoir combien de temps il va durer, mais comment il va se terminer.

M. T.