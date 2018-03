Présidentielle russe : M. Poutine plébiscité

Le président, Vladimir Poutine, candidat à sa propre succession à la tête de la Russie a été réélu pour un quatrième mandat avec 76,67% des voix lors de la présidentielle de ce dimanche 18 mars 2018. Le score réalisé par M. Poutine a été annoncé hier par la Commission électorale après le décompte de 99,80% des bulletins de vote.

Un score qui n’a pas vraiment surpris, quand bien même il est supérieur à celui que prévoyaient les sondages des dernières semaines, qui tablaient sur prés de 70% des voix. De fait, M. Poutine, a fait mieux que lors de la précédente élection de 2012. Pour ses adversaires et ses détracteurs, il ne fait pas l’ombre d’un doute que ce triomphe électoral est le résultat d’une fraude minutieusement préparée par les autorités. Ces dernières sont accusées d'avoir «gonflé le taux de participation grâce à de nombreuses fraudes, en bourrant les urnes ou en organisant le transport massif d'électeurs vers les bureaux de vote». Des accusations qui ne sont pas de nature à perturber Vladimir Poutine, ni à le faire douter de sa popularité auprès des Russes. Arrivé très loin devant ses adversaires, dont le principal, le candidat du Parti communiste, Pavel Groudinine, n'a récolté que 11,79% des voix, devant l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski, à 5,66%, et la journaliste proche de l'opposition libérale, Ksénia Sobtchak (1,67%).

M. Poutine était ainsi juste conforté par les urnes. L’homme fort de la Russie savait qu’il partait à l’occasion de cette élection avec plusieurs longueurs d’avance sur ses concurrents. Il comptait, entre autres, sur la gratitude des Russes qui voient en lui l’homme qui a su et pu remettre la Russie sur les devants de la scène internationale. Moscou est devenu un acteur incontournable dans la recherche de solutions aux principaux conflits en cours. «Vous souvenez-vous de l'état de désolation dans lequel le pays était après Eltsine ? Personne ne nous respectait» a déclaré une électrice qui a voté en faveur de Poutine. Un sentiment que partage la majorité des Russes qui affirment avoir porté leur choix sur le président candidat car

«il n'y avait personne d'autre». Pour le président réélu, la victoire est le signe de la «confiance» et de «l'espoir» des Russes mais aussi «la reconnaissance du fait que beaucoup de choses ont été faites dans des conditions très difficiles». Mais si les Russes sont nombreux à penser

qu’«il n'y a pas d'alternative à Poutine» et disent le «le respecter pour ce qu'il fait en terme de politique étrangère –sans cela, la Russie aurait déjà péri—«Ils sont aussi nombreux à penser qu’il «faut encore faire beaucoup en terme de politique intérieure». Mais pour le moment ses partisans savourent l’éclatante victoire de leur candidat. Narquois, ils lancent des piques en direction des occidentaux dont aucune capitale ne l’avait encore félicité plusieurs heures après l’annonce des résultats. «Nous devons remercier la Grande-Bretagne car encore une fois, ils n'ont pas saisi la mentalité russe. Encore une fois, on nous a mis la pression pile au moment où nous devions nous mobiliser», a ainsi déclaré Andreï Kondrachov, porte-parole du QG de campagne de M. Poutine cité par le quotidien Kommersant. «La diabolisation de Poutine en Occident a eu l'effet inverse en Russie : un rassemblement sans précédent autour de sa figure», a estimé également le sénateur russe Alexeï Pouchkov. «La pression sans précédent du monde extérieur a poussé les Russes à resserrer les rangs et à s'unir autour des autorités», a estimé pour sa part le politologue Andreï Koliadine dans le journal Vedomosti. «Rien ne mobilise autant l'électorat qu'une menace globale ou des attaques de l'Occident», a souligné aussi l'expert Vladimir Chapovalov, cité par le journal en ligne Politika. Conscient de son incapacité à changer la donne, l’Occident donne l’impression de se résigner. La Russie de M. Poutine, plébiscité à l'issue de l'élection présidentielle, «va rester un partenaire difficile, a commenté le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, en arrivant hier à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles. Mais pour le chef de la diplomatie allemande, l’Europe sait qu’il «a aussi besoin de la Russie pour trouver des solutions aux grands problèmes internationaux» et c'est pourquoi, a-t-il ajouté «On veut poursuivre le dialogue». En guise de consolation, ce quatrième mandat de Vladimir Poutine, aux commandes du pays depuis 1999 en tant que président ou Premier ministre, devrait être son dernier. Il a promis de ne pas modifier la Constitution pour pouvoir se représenter après 2024. Interrogé après sa victoire sur l'éventualité d'une candidature après 2024, il a répondu :

«Vous devez plaisanter. Qu'est-ce je dois faire? Rester ici jusqu'à mes 100 ans? Non !».

Nadia. K et agences