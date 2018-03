Cinéma : La mythique salle «l’Afrique» ressuscitée

La mythique salle de cinéma «l’Afrique» d’Alger a été finalement inaugurée samedi dernier comme convenu, faisant ainsi coïncider cet événement avec le 20e anniversaire de l’association cinématographique «Lumière», dont le siège est juste à coté. Appelé «Le 13», cette ancienne structure de l’ONCIC a échappé miraculeusement aux convoitises grâce à l’association «Lumière» qui n’a pas déserté les lieux. L’association, qu’a dirigé le cinéaste, Amar Laskri, mérite la reconnaissance de la famille artistique puisqu’elle a permis de sauvegarder la mémoire du cinéma algérien et elle a aussi permis la réalisation de beaucoup de films grâce au matériel qu’elle a préservé et géré.

Présent à l’inauguration de cette mythique salle, Azzeddine Mihoubi, ministre de la Culture a souhaité que cette ouverture ne soit pas uniquement protocolaire et que cela donne lieu à une véritable relance de l’activité cinématographique des salles. Pour ce faire, selon le ministre, la tutelle travaille depuis plus de deux mois pour l’implantation d’une cellule chargée de gérer les salles de cinéma à travers le pays. Azzeddine Mihoubi a fait savoir aussi qu’une institution de distribution et d’exploitation des salles a été créée récemment dans le but de gérer ce projet. La gestion des salles de cinéma et leur exploitation reste donc problématique. Tout le monde en parle sans réussir à régler cet épineux problème, un peu comme si le terrain était miné —et il l’est réellement.

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) veut contribuer à solutionner ce problème en se lançant dans la distribution de films. Son directeur a en effet annoncé, il y a un mois environ, que l’ONCI allait importer des films récents et de qualité pour attirer le public. Depuis, nous n’avons aucune information sur ce projet et sur terrain, rien de concret.

La reprise de l’activité cinématographique est pour l’instant à l’arrêt. Il y a des films algériens récents et non encore diffusés. C’est un peu comme un très bon orchestre qui possède un mauvais chanteur ou une équipe de football qui a un excellent avant-centre mais qui est dépourvue d’un bon meneur de jeu. Dur, dur... Bref, l’association «Lumière» a saisi cette occasion pour rendre hommage aux cinéastes, Amar Laskri, Larbi Zekkal et à Rachid Benallel.

Abdelkrim Tazaroute