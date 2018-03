Rencontre littéraire algéro-coréenne : La littérature, socle de l’amitié des peuples

L’ambassade de la République de Corée en Algérie a organisé hier, à l’hôtel Sofitel, en partenariat avec Korea Foundation et en coopération avec l’association d’amitié algéro-coréenne, la rencontre littéraire algéro-coréenne en présence de prestigieux écrivains des deux pays.

Une rencontre dont l’objectif vise à valoriser et renforcer la coopération entre les deux pays, qui s’est largement développée au cours des dernières années dans différentes secteurs, avec notamment l’organisation de deux éditions de la semaine culturelle coréenne en Algérie. Langage universel de paix, fraternité et de tolérance, la littérature a toujours rassemblé les cultures et les peuples autour de thématiques humaines. La croisée des cultures asiatique et nord-africaines a été au cœur du débat de cette rencontre où une dizaine de titres, tous genres littéraires confondus, ont été exposés en marge de ce rendez-vous.

Célébrant le 28e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Park Sang-Jin, ambassadeur de la République de Corée en Algérie déclaré qu’il passe sa dernière année en tant que représentant diplomatique En Algérie, une période qu’il a qualifié de « riche et positive «. « Les trois dernières années de ma mission en Algérie m’ont convaincu que ces échanges intellectuels comme moyen de promotion de notre amitié à travers la compréhension mutuelle sont essentiels pour valoriser l’amitié des deux peuples «, a-t-il déclaré avant de qualifier cette rencontre de « significative et opportune compte tenu des relations bilatérales qui ne cessent de se développer «.

Park Sang-Jin a rappelé les points en commun des caractéristiques des deux pays, dont chaque peuple pourrait s’identifier dans la littérature de l’autre. « La Corée et l’Algérie partagent plusieurs choses en commun, à savoir une longue histoire avec une culture enrichie et une population hautement instruite, l’expérience coloniale, une guerre fratricide respectivement la guerre de Corée de 1950 à 1953 et la décennie noire en Algérie. Mais aussi, une tradition ancestrale de respect pour les aînés et la famille «, a-t-il souligné.

Fraichement crée dans le but de renforcer les relations bilatérales, l’association d’amitié algéro-coréenne a pris part à cette rencontre à travers son président, Mohamed Magani, qui a présenté une approche sur la fécondité littéraire des plumes des deux pays par rapport aux douleurs du passé, une littérature de témoignage, de mémoire, de résistance et d’exil. « La colonisation de la Corée par le Japon et celle de l’Algérie par la France ont engendré des générations d’écrivains soucieuses de placer leurs terres, hommes et femmes parmi les principales défis de l’humanité. Les conflits et les divisions internes ont donné une deuxième et une troisième vague d’écrivains, la décennie noire en Algérie a été particulièrement féconde d’un point de vue littéraire avec plus de 80 noms ayant jaillit sur la scène littéraire «, a-t-il noté.



Approche des littératures algéro-coréennes



Poète et membre du conseil d’administration du PEN international, Lee Gil-won a présenté une approche de la littérature coréenne, sa compréhension et ses caractéristiques avec notamment le système d’écriture coréen dénommé Hangul basé sur des principes phonétiques. Apres la projection d’un petit documentaire, l’orateur a rappelé que le Hangul est le seul système d’écriture au monde dont la période de création est connue avec certitude. Le conférencier a en outre rappelé l’historique rapport entre la poésie et l’administration aux siècles précédents. « Les coréens ont vénéré la littérature tous au long de leur 5 000 ans d’histoire. Au Moyen âge, la plupart des pays étaient dirigés par des officiers de l’armée, contrairement à la Corée qui était dirigée par un service civile. Pour rejoindre cette administration, l’examen de la fonction publique était un passage exigé avec l’obligation d’écrire un poème. Il fallait être un bon poète pour faire partie de l’administration «, a-t-il précisé avant de céder la parole au poète et essayiste Amin Khan qui s’est étalé de manière chronologique sur la naissance, le développement et les caractéristiques de la littérature algérienne.

« La colonisation française a détruit les institutions fondamentales et les chaines de transmission du savoir en anéantissant les écoles, les bibliothèques, les manuscrits et les archives pendant la guerre de libération «, a-t-il confié aux auditeurs coréens. Jusque-là, se comptant en très petit nombre jusqu’à l’indépendance sans avoir le moindre impact sur la société, les auteurs algériens ont été portés par le souffle de la Révolution, rappelle Amin Khan, en citant Moufdi Zakaria, chantre le Révolution et Kateb Yacine, participant par le fait à la naissance de l’Algérie en tant qu’Etat nation. « La guerre de libération nationale est le moment de la première cristallisation ’une littérature algérienne. Dans les années 60, les algériens et les étrangers découvrent de grandes plumes comme Mohamed Dib, Mouloud Feraoun, Mouloud Mameri et Assia Djebbar «, a-t-il fait savoir.

Plusieurs intervenants ont pris par à cette rencontre à l’exemple des auteurs et éditeurs algériens Mohamed Sari, Jaoudet Gassouma et Azzedine Guerfi, ainsi que de prestigieux poètes et auteurs coréens à l’instar de Ra Tae-joo, Sohn Hae-il et Kim Yong-jae.

Kader Bentounès